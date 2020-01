‘Ik heb nog nooit zo’n goed Ajax gezien als afgelopen jaar’

Ajax steekt niet in de beste vorm, terwijl het crisis is bij PSV. Zondagmiddag staan beide ploegen tegenover elkaar in de Johan Cruijff ArenA en volgens oud-voetballer Peter Boeve kan het duel alle kanten op. Boeve, die tussen 1979 en 1988 bij Ajax speelde, zegt dat PSV niets te verliezen heeft en daardoor vrijuit kan spelen. De Eindhovenaren kunnen volgens hem ‘alle trammelant van zich afspelen’. “Maar dit Ajax is natuurlijk ook gehandicapt. Zonder Daley Blind, Hakim Ziyech, David Neres en André Onana, die wel of niet speelt. Daardoor kan het echt alle kanten op.”

PSV is afgezakt naar de vijfde plaats op de ranglijst en verkocht met Steven Bergwijn een van de beste spelers uit de selectie. Boeve bekijkt zijn vertrekt van de zonnige kant en wijst onder meer naar de transfersom van minimaal dertig miljoen euro. “Potentieel een heel goede speler, maar wel iemand die niet in een goede flow zat. Bovendien kunnen ze het geld heel goed besteden”, aldus Boeve in De Telegraaf.

Waar PSV besloot om Bergwijn van de hand te doen, hield directeur voetbalzaken Marc Overmars zijn selectie intact. Barcelona zou interesse hebben gehad in Dusan Tadic, maar Ajax liet hem niet gaan. “Als een club als Barcelona naar je vraagt, is dat geweldig. Maar als Marc Overmars zegt dat er niemand vertrekt, dan vertrekt er ook niemand”, aldus Boeve. “Hij is heel standvastig, een echte manager die staat voor hetgeen hij zegt. Dat is geweldig.”

“Hoewel Ajax niet in vorm is, heeft Tadic altijd meerwaarde”, vervolgt de oud-international in de krant. “Tegen FC Groningen legde hij toch een balletje panklaar neer voor Donny van de Beek. Ik weet zeker dat hij zo’n speler is waar jongere jongens zich aan optrekken. Zoals bij PSV Mohamed Ihattaren als jongen van zeventien nu niet in zijn eentje de kar kan trekken. Hij heeft voorbeelden nodig.”

In dat opzicht mist Boeve bij Ajax ook de ervaring van Daley Blind en Hakim Ziyech. “Ajax lijkt daardoor een vormdippie te hebben. Erik ten Hag moet door het ontbreken van een aantal spelers een nieuw evenwicht zien te vinden. Al heb ik nog nooit zo’n goed Ajax gezien als het afgelopen jaar. Dat is het allerbeste Ajax ooit geweest.”