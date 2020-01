Gigantisch gat tussen Liverpool en Man City dankzij magnifieke Salah

Liverpool blijft ongenaakbaar in de Premier League. Op bezoek bij nummer zeventien West Ham United zegevierde de koploper woensdagavond met 0-2. Mohamed Salah was de gevierde man door de score te openen uit een onberispelijke strafschop en vervolgens de treffer van Alex Oxlade-Chamberlain voor te bereiden met een fraaie steekpass. Liverpool heeft na 24 wedstrijden een voorsprong van liefst 19 punten op nummer twee Manchester City. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum stonden negentig minuten binnen de lijnen. Het duel tussen beide clubs stond aanvankelijk gepland voor 21 december, maar werd uitgesteld vanwege de deelname van Liverpool aan het WK voor clubteams.

Jürgen Klopp voerde één wijziging door in zijn basisploeg en dat was een noodgedwongen ingreep: de geblesseerde Sadio Mané werd vervangen door Divock Origi. De nieuwkomer in de basiself speelde in de eerste helft een hoofdrol, door de strafschop te verdienen waaruit Liverpool de score opende. Na voorbereidend werk van Roberto Firmino probeerde Origi de bal van dichtbij binnen te werken, maar werd hij gehaakt door Issa Diop. De VAR beoordeelde nog of Firmino de bal met de arm had gecontroleerd in de aanloop naar dat moment, maar daar was geen sluitend bewijs voor. Zodoende kende arbiter Jonathan Moss een strafschop toe en die werd met veel overtuigingskracht benut door Mohamed Salah: de aanvaller plantte de bal laag en snoeihard in de rechterhoek.

Het was het enige schot op doel in de eerste helft van Liverpool, dat wel het merendeel van het balbezit had en achterin amper in de problemen kwam. West Ham had bij tijd en wijle moeite om van de eigen helft af te komen. Na de pauze waren er kansen aan weerszijden, voor Manuel Lanzini en Firmino; keepers Alisson Becker en Lukasz Fabianski grepen in. Zeven minuten na de pauze was het echter alsnog raak voor Liverpool: een messcherpe pass van Salah met de buitenkant van de voet werd op waarde geschat door Alex Oxlade-Chamberlain, die opdook voor Fabianski en de linkerhoek uitzocht.

Liverpool kwam goed weg toen West Ham de bal overnam na een zwakke terugspeelbal van Wijnaldum en de daaropvolgende inzet van Robert Snodgrass werd gekeerd door Alisson. Twintig minuten voor tijd pareerde de keeper ook een schot van Declan Rice, waarna verdediger Trent Alexander-Arnold van Liverpool de bal onbedoeld tegen de eigen paal werkte in een reflex. Ook Liverpool trof de paal: op de rand van het strafschopgebied werd Salah gevonden door Wijnaldum en probeerde hij het in één keer met een indraaiend schot. Zes minuten voor tijd onderscheidde Alisson zich met een acrobatische redding op een kopbal van Rice uit een vrije trap en zodoende kwam de voorsprong van Liverpool niet meer in gevaar.