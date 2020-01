‘Ajax bereikt akkoord over vertrek van Hassane Bandé’

Hassane Bandé heeft sinds hij in de zomer van 2018 naar Ajax kwam nog geen minuut in de hoofdmacht van de Amsterdammers gespeeld en daar lijkt het de komende tijd ook niet van te gaan komen. De aanvaller is namelijk naar verluidt onderweg naar de Zwitserse competitie, waar hij voor FC Thun zal gaan spelen.

De Burkinese journalist Ablam Gnamesso, Voetbal International en het Algemeen Dagblad melden woensdag dat Ajax een akkoord heeft bereikt met Thun over de verhuur van Bandé. Over de duur van het dienstverband van de 21-jarige aanvaller bij de huidige hekkensluiter van de Zwitserse Super League heerst nog wel enige onduidelijkheid. Volgens Gnamesso zal hij voor anderhalf jaar worden verhuurd, terwijl de Nederlandse bronnen over een halfjaar reppen.

De verwachting is dat Bandé op korte termijn medisch gekeurd zal gaan worden bij zijn beoogde nieuwe werkgever, waarna hij zijn handtekening onder de huurovereenkomst zal zetten. De drievoudig international van Burkina Faso ligt nog tot medio 2023 vast bij Ajax.

De Amsterdammers betaalden KV Mechelen anderhalf jaar geleden dik acht miljoen euro voor Bandé, die in de voorbereiding op het vorige seizoen echter zwaar geblesseerd raakte in een oefenwedstrijd en daarna lang moest revalideren. In de huidige voetbaljaargang kwam hij wel viermaal in actie namens Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie.