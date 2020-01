‘Matthijs de Ligt kan acht of tien wedstrijden missen, hij is de allerbeste’

Matthijs de Ligt heeft zondagavond tegen AS Roma (1-2 winst) een topprestatie geleverd, zo vindt Hans Kraay junior. De analist zag hoe de verdediger van Juventus al in de negentiende minuut inviel voor zijn geblesseerde concurrent Merih Demiral en vond De Ligt 'verschrikkelijk goed' spelen.

"Er begonnen wat mensen te speculeren en nerveus te worden, omdat Matthijs de Ligt vier wedstrijden achter elkaar door Demiral uit de basis is gespeeld", opent Kraay junior zijn betoog in Voetbalpraat op FOX Sports. "Ik heb gisteren de hele wedstrijd gezien, De Ligt was echt werkelijk fantastisch. Zonder rare dingen te doen, zonder 'buitenkantpassjes', maar alle kopduels gewonnen, alle ballen op het goede been hard inspelen. Hij was echt verschrikkelijk goed."

De Ligt is onder Oranje-bondscoach Ronald Koeman vaste basisspeler, maar toen de ex-Ajacied op de bank terecht kwam bij Juventus werd de roep om bijvoorbeeld Stefan de Vrij op zijn positie groter. "Al speelt hij acht wedstrijden niet, of tien, hij is samen met Virgil van Dijk toch gewoon de aller-, aller-, allerbeste", stelt Kraay junior. "En anders heb je De Vrij nog, die is ook geweldig", vult journalist Sjoerd Mossou aan. "Wat dat betreft kom je er achterin nog wel uit."

Volgens Kraay junior is De Vrij echter niet de eerste vervanger van De Ligt. "Als er iets zou gebeuren met De Ligt, dan denk ik dat Koeman nog eerder Daley Blind erin zet dan De Vrij." Door de hartspierontsteking van Blind is de verdediger van Ajax, die normaliter linksback speelt in Oranje, echter voorlopig niet beschikbaar. Het is ook de vraag of Blind op tijd fit is voor het aanstaande EK. "Nathan Aké speelt nu in het centrum, maar kan uitstekend linksback spelen", opteert Kraay junior.