Olympisch doelpunt leidt Real Madrid naar finale van Supercopa

Real Madrid heeft zich woensdagavond in Saudi-Arabië op eenvoudige wijze voor de finale van de Spaanse Super Cup geplaatst. Het team van Zinédine Zidane was in het King Abdullah Sports City in Jeddah met 1-3 te sterk voor Valencia, dankzij doelpunten van Toni Kroos, Isco en Luka Modric. Atlético Madrid en Barcelona werken donderdagavond de andere halve finale af. De eindstrijd van het nieuwe toernooi wordt zondag gespeeld.

Het eerste bedrijf was een monoloog van Real Madrid: het team van Zidane domineerde vanaf de eerste minuut, terwijl Valencia amper het doelgebied van Thibaut Courtois kon bereiken. Een olympisch doelpunt van Toni Kroos brak het duel na zestien minuten open: Jaume Domènech, die opnieuw van Albert Celades de voorkeur kreeg boven Jasper Cillessen, was bezig om zijn verdedigers te instrueren voor de corner van Kroos. De Duitser profiteerde en schoot het leer vanaf de cornervlag in een keer in het doel: 0-1.

Dat Valencia in de eerste 45 minuten ook nog eens onzorgvuldig was in de passing, versterkte de dominantie van Real Madrid. Zes minuten voor rust verscheen de 0-2 op het scorebord. Ezequiel Garay blokkeerde een schot van Modric, waarna Isco de bal heerlijk controleerde en het leer laag in de linkerhoek schoot. Twee minuten later kwamen los Che heel goed weg toen een kopbal van Isco na een corner tegen de paal ging en Domènech kon verhinderen dat Luka Jovic de rebound verzilverde.

De dubbele achterstand ten spijt: circa veertigduizend toeschouwers zagen ook na rust hoe Valencia geen antwoord had op het spel van Real Madrid. Celades koos na een klein uur spelen voor de entree van Maxi Gómez, in de plaats van Geoffrey Kondogbia, maar het team van Zidane werd dreigender naarmate de tweede helft vorderde en sloeg in de 65e minuut voor een derde keer toe. Modric ontving de bal van Jovic, drong het strafschopgebied binnen en verschalkte Domènech op heerlijke wijze met de buitenkant van zijn rechtervoet: 0-3.

Zidane benutte de laatste twintig minuten om Ferland Mendy, James Rodriguez en Mariano Diaz ook speeltijd te gunnen. Valencia was in het restant van het duel dichter bij een doelpunt. Courtois moest in actie komen op pogingen van Gómez en Carlos Soler, terwijl Ferran Torres net tekortkwam om bij een door Francis Coquelin verlengde corner van Dani Parejo te komen. In de extra tijd kwam Valencia alsnog op 1-3: Parejo verzilverde een strafschop, na een handsbal van Sergio Ramos.