Ronaldo grote man met hattrick; Ibrahimovic kan stempel niet drukken

Juventus heeft maandagmiddag met ruime cijfers afgerekend met Cagliari. De ploeg van trainer Maurizio Sarri, die opnieuw de voorkeur gaf aan Merih Demiral boven Matthijs de Ligt, was met maar liefst 4-0 te sterk voor de van Sardinië afkomstige tegenstander. Cristiano Ronaldo was met een hattrick en een assist de grote man aan de kant van La Vecchia Signora. Zlatan Ibrahimovic maakte tegelijkertijd zijn debuut namens AC Milan, maar wist zijn eerste wedstrijd na zijn terugkeer niet te winnen van Sampdoria. Atalanta kende op zijn beurt geen genade voor Parma en Robin Gosens was met een goal en een assist een van de uitblinkers bij La Dea.

Juventus - Cagliari 4-0

Naast De Ligt begon ook Gonzalo Higuaín op de bank en zonder de Argentijn had Juventus in de eerste helft moeite om gevaar voor het doel van Robin Olsen te stichten. Blaise Matuidi en Paulo Dybala deelden wel plaagstootjes uit met schoten die naast en over het vijandelijke doel gingen, maar het duurde tot negen minuten voor de rust voordat de eerste grote kans waar te nemen viel. Bij een corner van de thuisploeg sprong Demiral het hoogst en zijn kopbal spatte uiteen op de lat boven Olsen.

Hoewel Cagliari er in de eerste helft dus goed in slaagde om de gelederen gesloten te houden, ging het na de onderbreking al snel mis. Ragnar Klavan, ex-verdediger van Heracles Almelo en AZ, liet zich achterin aftroeven door Ronaldo, waarna de Portugees Olsen omspeelde en raak schoot. Vlak daarna was het ook bijna 2-0 voor Juventus, maar Olsen slaagde er met een uiterste inspanning in om zijn doel schoon te houden.

Via een kopbal op de lat van Giovanni Simeone waren de bezoekers met nog een halfuur te gaan dicht bij de gelijkmaker, maar in de laatste ruime twintig minuten ging het toch nog helemaal mis voor i Rossoblu. Een overtreding in de zestien op Dybala leverde Juventus een penalty op en Ronaldo benutte dit buitenkansje zonder problemen. De sterspeler stelde vervolgens invaller Higuaín in staat om de 3-0 te maken en nam een minuut later zelf nog de 4-0 voor zijn rekening. Juventus heeft nu een voorsprong van drie punten op titelconcurrent Internazionale, dat maandagavond nog tegen Napoli in actie komt.

AC Milan - Sampdoria 0-0

Alle ogen waren voorafgaand aan het treffen tussen AC Milan en Sampdoria gericht op Zlatan Ibrahimovic, maar de Zweedse spits kreeg van trainer Stefano Pioli een plaats op de reservebank toebedeeld. In een weinig spectaculaire eerste helft kregen de zestigduizend toeschouwers in het San Siro twee kleine mogelijkheden voor i Rossoneri te zien, met pogingen van Theo Hernández en Giacomo Bonaventura. Kort na rust kwam er meer actie in het duel, wat resulteerde in een kans voor Hakan Çalhanoglu. Aan de andere zijde mocht AC Milan van geluk spreken dat er niet snel in de tweede helft al een achterstand op het scorebord stond. Manolo Gabbiadini profiteerde van een fout van Ismaël Bennacer, maar zag Hernández redding brengen op de doellijn.

Na 54 minuten spelen kwam Ibrahimovic binnen de lijnen voor Krzysztof Piatek, maar het waren de bezoekers uit Genua die op dat moment de beste kansen hadden. Karol Linetty en Gabbiadini lieten goede mogelijkheden echter onbenut. Rafael Leão had in de tweede helft aan de andere kant nog een goede kans om de eerste treffer van de middag te maken, maar doelpunten zouden er niet vallen in het San Siro. Ibrahimovic slaagde er in zijn eerste speelminuten niet in om zijn stempel te drukken bij AC Milan, dat de nummer twaalf in de Serie A blijft.

Atalanta - Parma 5-0

Al na de eerste helft kon Parma concluderen dat het bezoek aan Atalanta geen punten zou gaan opleveren. La Dea was in de eerste 45 minuten oppermachtig en ging met een 3-0 voorsprong rusten, door doelpunten van Alejandro Gómez, Remo Freuler en Robin Gosens. De Duits Nederlandse vleugelverdediger tikte de rebound binnen, nadat Parma-doelman Luigi Sepe een schot van Josip Ilicic nog kon keren. Dankzij de Sloveense middenvelder liep Atalanta in de tweede helft nog verder weg bij de nummer zeven van de Serie A. Na een uur spelen schoot Ilicic feilloos op aangeven van Gosens de 4-0 tegen de touwen, waarna hij elf minuten later na een fraaie actie de eindstand op 5-0 bepaalde.