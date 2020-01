Erik ten Hag krijgt positieve berichten uit ziekenboeg tijdens trainingskamp

Ajax kon in de laatste weken voor de winterstop niet beschikken over Quincy Promes en David Neres, maar de twee zijn op de weg terug. Voetbal International meldt zondag dat Promes tijdens de eerste oefensessie van het trainingskamp in Qatar weer volledig met de groep meetrainde. Neres is nog niet zo ver, maar ook over hem was er goed nieuws.

De Braziliaan raakte begin november in de Champions League-wedstrijd geblesseerd aan zijn knie en moest daarna een operatie aan het gewricht ondergaan. Neres heeft sindsdien aan zijn herstel gewerkt en trainde zondag in Doha nog wel apart van de groep. Desondanks lijkt de dribbelaar volgens bovengenoemd weekblad ‘verder dan gedacht’ in zijn herstel. Neres kon zich alweer wagen aan sprintoefeningen en trainde ook al op tempo met de bal.

Of Promes van de partij zal zijn tijdens de oefenwedstrijd die Ajax later deze week afwerkt tegen Club Brugge is nog niet bekend. De Amsterdammers zouden oorspronkelijk ook op vriendschappelijke basis tegen Galatasaray spelen, maar de Turkse grootmacht besloot zijn trainingskamp in Qatar te schrappen. Ajax is nog wel op zoek naar een vervangende tegenstander.

Ajax is, vanwege de liquidatie van een Iraanse generaal door de Verenigde Staten, in een onrustige periode in het Midden-Oosten neergestreken. Deze instabiliteit was echter geen reden voor de club om niet richting Qatar te reizen. De Amsterdammers hebben zich volgens Voetbal International goed laten informeren door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en een aantal ambassades in de regio. Er lijkt dan ook geen sprake van een verhoogd risico, al koos Ajax er wel voor om zijn vluchtroute aan te passen.