Van Persie: ‘Als teamgenoten mij niet konden vinden, werden ze niet opgesteld’

Robin van Persie maakte in 2012 de controversiële overstap van Arsenal naar Manchester United. De overgang legde de oud-aanvaller geen windeieren, want direct in zijn eerste seizoen werd hij voor het eerst in zijn loopbaan landskampioen. Het succes van Van Persie bij Manchester United had voor een belangrijk deel te maken met manager Sir Alex Ferguson, zo verklaart oud-ploeggenoot Rio Ferdinand nu.

Manchester United ging op afgelopen Nieuwjaarsdag pijnlijk onderuit bij Arsenal (2-0). Ferdinand, die de wedstrijd voor BT Sport analyseerde, vindt dat de diepgaande aanvallers van United, Marcus Rashford en Anthony Martial, te weinig gezocht werden. "Een van de belangrijkste factoren in de wedstrijd van vandaag was dat de middenvelders niet zochten naar de lopende aanvallers, die er wel degelijk waren", zegt Ferdinand. "Voor een aanvaller is dat ontmoedigend."

Ferdinand trekt een vergelijking tussen het huidige United en het elftal van de club dat in 2012 kampioen werd. "Robin was gedurende dat seizoen topscorer van de competitie", doelt Ferdinand op Van Persie, die naast hem zit in de tv-studio. "Sir Alex Ferguson kwam de kleedkamer binnen en we dachten allemaal dat we complimenten van hem zouden krijgen. Maar hij zei: 'Ik heb een speler gekocht die loopacties maakt en jullie zoeken hem niet.'"

"Hij heeft ons zes of zeven clips laten zien, hij had er waarschijnlijk wel een stuk of dertig, waarin hij liet zien dat Michael Carrick, Paul Scholes, ik en andere spelers de bal niet passten naar hem. Hij zei dat Van Persie ons het kampioenschap zou bezorgen en dat we hem de bal moesten geven." Van Persie bevestigt het verhaal van Ferdinand. "Hij zei letterlijk tegen Carrick, Scholesy, Shinji (Kagawa, red.) en Wayne (Rooney, red.): 'Als je hem niet kan vinden, dan speel je niet.' Letterlijk."

Ferdinand en zijn teamgenoten gingen vervolgens aan de slag met de raad van Ferguson. "Het was een proces, maar verderop in het seizoen gaf Rooney tegen Aston Villa een bal op Robin over dertig meter, waarna hij hem met een volley in het net legde, en zo werden we kampioen", herinnert Ferdinand zich. "Als Ferguson dit niet had gezegd, was er een kans geweest dat we die goal niet hadden gemaakt, omdat Wayne dan niet op die loopactie had gelet."