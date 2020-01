Mino Raiola: ‘Europese topclubs vragen aan mij: Malen of Boadu?’

Mino Raiola behartigt de belangen van tal van toptalenten uit binnen- en buitenland. De Italiaanse Nederlander wordt naar eigen zeggen al jaren dagelijks benaderd over bijvoorbeeld Calvin Stengs, Myron Boadu, Donyell Malen en Ryan Gravenberch. “Stengs, Boadu, Malen, Owen Wijndal en Gravenberch konden allemaal allang naar grote Europese clubs. De afgelopen jaren word ik bijna dagelijks benaderd. Ik heb ze allemaal bij hun huidige club gehouden”, benadrukt de zaakwaarnemer in gesprek met Voetbal International.

Het stoort Raiola enigszins dat Nederland op zijn kop stond toen hij Justin Kluivert naar AS Roma bracht. “Maar heb jij iemand gehoord toen die jongen van PEC Zwolle (Sepp van den Berg, red.) naar Liverpool ging? Ik niet. Al die spelers die op jonge leeftijd naar Engeland zijn gegaan, de Redannetjes en Chongs van deze wereld, als ik hun zaken had gedaan, was het land te klein. Nu hoor je niemand. En als Ajax spelers op hun zestiende wegplukt uit Scandinavië, blijft het ook oorverdovend stil.”

Raiola weet niet hoe de toekomst van de toptalenten van AZ eruitziet. “Misschien blijven ze nog wel een jaar, maar als Ajax er met AZ uitkomt en een goed plan heeft voor bijvoorbeeld Stengs en Boadu, is het mijn plicht te gaan luisteren”, benadrukt de belangenbehartiger in het weekblad. “Je mag best weten dat ik nu gesprekken voer met Europese topclubs die aan mij vragen: Malen of Boadu? Dan geef ik eerlijk antwoord. Wat heb je nodig, een Ferrari of een Lamborghini? En de club die het heel slim doet, die pakt ze straks allemaal. Ik zeg niet dat ze er nu al klaar voor zijn, een tussenstap is misschien wel beter.”

Raiola wijst erop dat het moeilijk is om ‘nee’ te zeggen tegen een club als Barcelona, inclusief een goed salaris en een heerlijk leven in Spanje. “Je weet nooit of die trein nog een keer langskomt en je weet ook niet of je morgen geblesseerd raakt en of je je niveau weer haalt. Het is zo makkelijk te roepen: ‘het is veel te vroeg’. Maar ik moet omgaan met het belang van iemands leven, niet alleen zijn voetbalcarrière.”

“Stengs en Boadu hebben allebei al een ernstige blessure gehad. Zij hebben het geluk gehad dat ze beter en sterker zijn teruggekomen, maar dat is geen garantie voor anderen. En je ziet zat spelers die veel later weggaan die het niet redden in de top. Davy Klaassen was 24 toen hij bij Ajax wegging, betekent dat dan dat Boadu nog zes jaar moet wachten?’