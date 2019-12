‘Structureel aanhaken bij de Europese top, dat willen we met Ajax’

Ajax stond afgelopen seizoen op de drempel van de Champions League-finale, terwijl twee jaar daarvoor de eindstrijd van de Europa League werd bereikt. Dit seizoen strandde het avontuur in het miljardenbal in de groepsfase, al gaat Edwin van der Sar niet bij de pakken neerzitten. De algemeen directeur Ajax wil dat zijn club structureel meedoet met de topploegen op het Europese podium.

”Structureel aanhaken bij de Europese top, dat willen we met Ajax”, zo stelt Van der Sar in een kerstboodschap op de Instagram-pagina van de Amsterdamse club. De bestuurder heeft echter meer pijlen op zijn boog voor 2020. ”De beste jeugdopleiding en een groeiende en steeds betere wordende vrouwentak.” 2019 was een uitermate succesvol jaar voor Ajax. ”We wonnen de landstitel, de Johan Cruijff Schaal, twee TOTO KNVB Bekers (inclusief het vrouwenelftal, red.) en er was genoeg te vieren voor onze jeugd. Het was al met al een prachtig jaar.”

De nederlaag tegen Tottenham Hotspur in de halve finale van de Champions League doet Van der Sar nog steeds veel pijn. De Londenaren bereikten de eindstrijd dankzij een 2-3 zege in Amsterdam, met de winnende treffer van Lucas Moura ver in blessuretijd. ”We waren enkele seconden verwijderd van de finale”, aldus de oud-doelman, die de overwinningen op Real Madrid en Juventus koestert. ”We hebben dit jaar de hele wereld opnieuw laten zien wie we zijn en waar wij als Ajax voor staan. En ook dit seizoen gingen we voortvarend van start in de Champions League. Helaas is er geen vervolg na de poulefase.”

De afdaling naar de Europa League bevalt Van der Sar allerminst. ”Dat doet natuurlijk verschrikkelijk veel pijn.” De Ajax-directeur heeft echter ook reden op optimistisch naar de tweede seizoenshelft te kijken. ”We blijven actief op drie fronten: de beker, competitie en de Europa League.” Ajax bereikte de winterstop als koploper in de Eredivisie, met drie punten voorsprong op achtervolger AZ. In de Europa League is Getafe de opponent in de achtste finale, terwijl in de achtste finale van de TOTO KNVB Beker een ontmoeting met Spakenburg op het programma staat.