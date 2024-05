Ten Hag ontvangt dubbele reactie van fans bij speech op Old Trafford

Erik ten Hag heeft woensdag op het veld op Old Trafford de supporters van Manchester United toegesproken. De manager kreeg de microfoon in handen na het winnen van de laatste thuiswedstrijd van het seizoen, tegen Newcastle United (3-2). De reactie op Ten Hag was gemengd te noemen.

Aanvankelijk klonk vooral boegeroep vanaf de tribune toen Ten Hag de microfoon aangereikt kreeg. "Namens de spelers en de hele staf wil ik jullie allemaal bedanken voor de briljante ondersteuning van het team dit seizoen hier op Old Trafford", zei de coach.

Daarna klonk ook veel applaus voor Ten Hag. "Zoals jullie weten was het geen makkelijk seizoen." Manchester United gaat zevende of achtste eindigen in de Premier League, het slechtste resultaat uit de clubhistorie. "Maar één ding bleef constant: jullie steun voor de ploeg."

"Maar het seizoen is nog niet over", benadrukte Ten Hag. "Eerst gaan we naar Brighton voor drie punten en daarna staan we op Wembley." In de finale van de FA Cup staat Manchester United net als vorig jaar tegenover Manchester City.

"Ik beloof jullie dat deze spelers alles, maar dan ook alles, zullen geven om de cup naar Old Trafford te brengen. En ik weet zeker dat jullie daar zullen zijn om ons te steunen."

"Dank jullie wel. Jullie zijn de beste supporters ter wereld!", riep Ten Hag ter afsluiting.

