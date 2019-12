Barcelona en Real Madrid niets wijzer na Clásico

De Clásico tussen Barcelona en Real Madrid heeft woensdagavond geen winnaar opgeleverd. Het inhaalduel in het Camp Nou eindigde doelpuntloos en dat betekent dat de grootmachten samen de dans in LaLiga blijven leiden, met 36 punten uit 17 duels. Frenkie de Jong stond in zijn eerste Clásico negentig minuten binnen de lijnen. Barcelona sluit het kalenderjaar zaterdag af met een thuiswedstrijd tegen Deportivo Alavés en Real Madrid speelt een dag later eveneens voor eigen publiek, tegen Athletic Club.

De eerste helft voldeed zonder meer aan de verwachtingen. Real Madrid was de betere ploeg in de eerste 45 minuten: het team van Zinédine Zidane kreeg onder toeziend oog van dik 93.000 toeschouwers kansen om de score te openen, maar een uitstekende keepende Marc-André ter Stegen én een Gerard Piqué die de defensie van Barcelona overeind hield zorgden ervoor dat Barcelona geen schade opliep. Na iets meer dan een kwartier spelen voorkwam de verdediger in de doelmond dat een kopbal van Casemiro na een hoekschop de 1-0 betekende. Ter Stegen blonk uit met enkele kordate optredens en reddingen.

Het was aan Lionel Messi te danken dat Barcelona voor de pauze uitzicht op een doelpunt had. De wisselwerking tussen de vedette en Jordi Alba zorgde voor enkele hachelijke momenten rondom het doelgebied van Thibaut Courtois, maar Real Madrid bleef met hangen en wurgen overeind. Tweemaal werd van beide kanten om een strafschop gevraagd, maar een vermeende handsbal van Daniel Carvajal en het aan het shirt hangen van Ivan Rakitic bij Raphaël Varane werd door de arbiter noch door de VAR met een penalty bestraft.

In de eerste minuten na de onderbreking maakte Barcelona geen betere indruk en opteerde Ernesto Valverde voor de entree van Arturo Vidal in de plaats van Nélson Semedo, waardoor Sergi Roberto als rechtsback verder ging. Naarmate de tweede helft vorderde ging het spel steeds meer over en weer en met name Federico Valverde maakte het de Catalanen lastig. Op aangeven van de Uruguayaan eindigde een krachtige inzet van Gareth Bale in het zijnet. Twintig minuten voor tijd redde Courtois met moeite op een droog schot van De Jong.

Luttele minuten later eindigde een inzet van Bale weliswaar achter Ter Stegen, maar door buitenspel van Ferland Mendy ging het Madrileense feest niet door. Met Rodrygo en Luka Modric in de ploeg voor Isco en Valverde hoopte Zidane nog op een laat doelpunt, terwijl Antoine Griezmann bij Barcelona plaatsmaakte voor Ansu Fati, maar het scorebord kwam ook in de slotfase niet meer in beweging.