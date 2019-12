Kenneth Perez looft supporters van Ajax: ‘Een positieve verrassing’

Ajax heeft een week van tegenslag achter de rug. Het team van Erik ten Hag werd in de groepsfase van de Champions League uitgeschakeld en moet na de nederlaag van zondag tegen AZ de koppositie in de Eredivisie met de club uit Alkmaar delen. Voor de club uit Amsterdam een smet op wederom een mooi kalenderjaar en Kenneth Perez gaf zondag aan dat er sprake is van ‘een crisis’ bij de regerend landskampioen.

Perez werd daags na het duel in Alkmaar door fans van Ajax aangesproken inzake zijn uitspraken. “Ik ben gewend dat bij Ajax na twee nederlagen echt de pleuris uitbreekt”, vertelde de oud-voetballer bij FOX Sports. “Maar tot mijn blije verbazing kreeg ik veel reacties van mensen die zeiden: ‘We hebben zoveel moois meegemaakt het laatste anderhalf jaar en kunnen daarom wel accepteren dat het nu even zo is’.”

Een positieve verrassing, erkende de analist een dag later. “Ik vind het een mooi nieuw realisme van de supporters. Het zullen niet alle supporters zijn, maar wél een heleboel. Ze staan nog bovenaan en zitten nu in de Europa League en de beker. Ik vond het een positieve verrassing dat fans coulanter waren omdat ze iets moois meegemaakt hadden het laatste anderhalf jaar”, erkende de Deen.

Martijn Krabbendam, journalist van Voetbal International, denkt dat het ook zo maar weer kan omslaan. “Nog twee keer verliezen en het is alweer anders”, zo voorzag hij. Ajax speelt woensdagvond in de TOTO KNVB Beker tegen Telstar en sluit het kalenderjaar komend weekeinde af met een competitiewedstrijd tegen ADO Den Haag.