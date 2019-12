Manchester United lijkt einde te maken aan titelaspiraties Manchester City

Manchester City lijkt definitief afgehaakt te zijn in de Engelse titelrace. De regerend landskampioen verloor zaterdagavond namelijk op eigen veld met 1-2 van stadsgenoot Manchester United, waardoor de achterstand op koploper Liverpool na zestien competitiewedstrijden is opgelopen tot liefst veertien punten. United is door de knappe zege opgeklommen naar een vijfde plaats in de Premier League, met 24 punten uit 16 duels.

City wist slechts twee van zijn laatste zes wedstrijden in alle competities te winnen, maar de ploeg van Guardiola oogde dit seizoen nog niet zo kwetsbaar als vanavond in de eerste helft. United kwam tot een groot aantal kansen en had al na binnen twee minuten op voorsprong kunnen komen. Daniel James werd in het strafschopgebied vrijgespeeld door Fred en schoot vervolgens op de vuisten van Ederson Moraes. City leek daarna iets meer grip op de wedstrijd te krijgen, maar sneed zichzelf halverwege de eerste helft lelijk in de vingers.

Bernardo Silva vergreep zich in het strafschopgebied van City aan Marcus Rashford, waarna laatstgenoemde de strafschop die volgde zelf op overtuigende wijze benutte: 0-1. Rashford was in de eerste helft voortdurend een plaag voor de verdediging van City. Hij was kort na zijn openingstreffer dicht bij de 0-2, maar de lat bracht redding voor de thuisploeg. Na een halfuur spelen moest City alsnog de 0-2 incasseren: Anthony Martial werd onvoldoende gehinderd door Angeliño en vond uiteindelijk met een laag schot de korte hoek.

City slaagde er vervolgens niet in nog voor rust een aansluitingstreffer op het scorebord te brengen, mede doordat een vermeende handsbal in het strafschopgebied van United onbestraft werd gelaten door de arbitrage. Na de onderbreking beperkte United zich vooral tot verdedigen en had City beduidend meer grip op het aanvalsspel van de bezoekers. Rodri was na ruim een uur dicht bij de 1-2, maar David de Gea redde United met een knappe dubbele save.

United leek daarna af te stevenen op een eenvoudige overwinning, maar in de absolute slotfase werd het toch nog even billenknijpen voor de formatie van manager Ole Gunnar Solskjaer. Nicolás Otamendi kopte in de 85ste minuut namelijk de 1-2 tegen de touwen uit een hoekschop van invaller Riyad Mahrez, waarna City nog even had voor een gelijkmaker. Vrijwel onmiddellijk na de goal van Otamendi kreeg Mahrez dé kans op de 2-2, maar De Gea redde met de voeten.