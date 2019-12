Lionel Messi beslist topper in Madrid op fenomenale wijze in minuut 86

Barcelona heeft zondagavond op wonderbaarlijke wijze drie punten overgehouden aan de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid. De formatie van trainer Ernesto Valverde leek in het Wanda Metropolitano op weg naar een doelpuntloze remise, maar Lionel Messi maakte in de 86ste minuut toch nog het verschil met een prachtig doelpunt: 0-1. Door de benauwde overwinning is Barcelona weer samen met Real Madrid koploper in LaLiga. Beide grootmachten hebben na 14 wedstrijden 31 punten. Atlético blijft met 25 punten uit 15 duels zesde staan.

Barcelona moest het in Madrid stellen zonder de geschorste Sergio Busquets, waardoor Frenkie de Jong zich op leek te kunnen maken voor een rol als controleur op het middenveld. Het tegendeel was echter waar: Ivan Rakitic speelde als defensieve middenvelder op de positie van Busquets, terwijl De Jong, samen met Athur, aanzienlijk hoger op het veld stond. Barcelona had het als verwacht niet eenvoudig tegen Atlético en ontsnapte na zeven minuten voetballen aan een vroege achterstand. Een voorzet van Mario Hermoso werd door Junior Firpo van richting veranderd, waarna de paal redding bracht voor Barcelona.

Even later ontsnapten de bezoekers opnieuw, ditmaal doordat Marc-André ter Stegen miraculeus redde op een inzet van dichtbij van Hermoso. Barcelona kwam daarna iets beter in de wedstrijd en was na 26 minuten spelen voor het eerst dicht bij een doelpunt: Rakitic stuitte na voorbereidend werk van Messi op Jan Oblak. De Catalanen waren op slag van rust opnieuw zeer dicht bij een treffer, maar ditmaal teisterde Gerard Piqué uit een hoekschop de lat. Tussendoor had Ter Stegen aan de overzijde nog een kopbal van Álvaro Morata onschadelijk gemaakt, waardoor er halverwege een doelpuntloze stand op het scorebord stond.

Na de onderbreking kwam de wedstrijd maar moeilijk op gang. De eerste grote kans was na tien minuten voetballen in het tweede bedrijf voor Atlético, maar Clément Lenglet voorkwam met een uiterste krachtsinspanning dat Thomas Partey kon scoren. In het andere strafschopgebied werd een afstandsschuiver van Messi met moeite onschadelijk gemaakt door Oblak, die kort erna ook een antwoord had op een inzet van Luis Suárez. In de 66ste minuut moest João Félix bij Atlético plaatsmaken voor Vitolo. Het Portugese wonderkind had in de eerste helft met een schitterende voorzet aan de basis gestaan van de reuzenkans voor Hermoso, maar kwam over het algemeen te weinig voor in het stuk.

Twintig minuten voor tijd ontplofte het thuispubliek vanwege een discutabele beslissing van Antonio Mateu Lahoz. De scheidsrechter van dienst floot voor een overtreding van Piqué op de doorstomende Morata, maar liet vervolgens na om de verdediger van Barcelona met zijn tweede gele kaart van de avond van het veld te sturen. Luttele seconden later voorkwam Sergi Roberto vlak voor de doellijn dat een hakbal van Morata tot een doelpunt kon leiden.

Barcelona had het zwaar en moest acht minuten voor tijd een forse tegenvaller incasseren. Vitolo ging hard door op Piqué, waarna laatstgenoemde geblesseerd de strijd moest staken. Vitolo had op dat moment overigens al geel op zak, maar werd, net als Piqué daarvoor, gespaard door Lahoz. Met Samuel Umuti als vervanger van Piqué binnen de lijnen leek Barcelona genoegen te moeten noemen met een punt, maar vier minuten voor tijd besliste Messi toch nog anders. De Argentijnse vedette zette zelf de aanval op en schoot de bal uiteindelijk vanbuiten het strafschopgebied fraai achter Oblak.