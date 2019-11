Erik ten Hag baalt van ‘domme fouten’: ‘Dat kan niet op dit niveau’

Ajax won woensdagavond met 0-2 van Lille OSC en heeft kwalificatie voor de achtste finales van de Champions League binnen handbereik. De Amsterdammers wonnen dankzij goals van Hakim Ziyech en Quincy Promes. Trainer Erik ten Hag is blij met de wisselwerking tussen de twee doelpuntenmakers, die elkaar in het veld blindelings lijken te vinden. De coach was echter minder te spreken over het spel van zijn ploeg, zo laat hij in onderstaande video van Ajax TV weten.