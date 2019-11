FOX Sports geïmponeerd: ‘Mag het niet zeggen, maar hij is de beste ter wereld’

De analisten van FOX Sports zijn lyrisch over het optreden van meerdere Ajacieden in de wedstrijd tegen OSC Lille (0-2 zege). Hans Kraay junior en Kees Kwakman raakten onder de indruk van bijvoorbeeld Lisandro Martínez, maar lichten ook het optreden van André Onana uit. Volgens Kraay jr. is de keeper van Ajax inmiddels zelfs uitgegroeid tot de beste ter wereld.

Kraay jr. begint bij Voetbalpraat met een lofzang voor Hakim Ziyech, wiens samenspel met Quincy Promes in zijn ogen 'geweldig' was. Ziyech opende zelf de score en bereidde de 0-2 van Promes voor. "Maar ik heb één naam nog niet genoemd: Lisandro Martínez. Een veldheer. Die heeft helemaal niets verkeerd gedaan", oordeelt de analist. "Hij gaf rugdekking en goede passes. Geweldig." Martínez stond centraal achterin naast Perr Schuurs; samen vormden zij het nieuwe hart van de verdediging door de schorsing van Daley Blind en Joël Veltman.

"Ik vond Martínez beter dan Schuurs", reageert Kwakman. "Ze hebben allebei het prima gedaan. Schuurs had wel een momentje waarop hij zich liet wegzetten, toen hij aan de verkeerde kant uitkwam." De oud-voetballer doelt op een duel met Victor Osimhen in het strafschopgebied, dat Schuurs verloor. Het resulteerde uiteindelijk in een grote kans voor Jonathan Ikoné. "Misschien had hij dat duel niet aan moeten gaan. Maar goed, ga er maar even staan. Hij heeft het prima gedaan. En Martínez vond ik echt foutloos."

"En als Lille dan goed op doel schoot... We mogen het niet zeggen, maar we zeggen het toch: in de lucht is hij de beste van Europa en op de lijn ook", doelt Kraay jr. op Onana. "Hij is de beste van de wereld op dit moment." Verder voorspelt de analist dat Martínez, ondanks zijn goede optreden, 'gewoon' zal terugkeren op het middenveld als Blind en Veltman weer inzetbaar zijn. "Blind is gewoon fantastisch. Edson Álvarez moet samen met Schuurs de strijd aan met Veltman, die nu twee spelers in zijn nek heeft hijgen."