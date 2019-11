Een onvoldoende voor Ajax; Schuurs en Lang krijgen allereerste cijfer

Ajax heeft woensdagavond een nieuwe stap gezet richting overwintering in de Champions League. Op bezoek bij OSC Lille zegevierde de ploeg van Erik ten Hag met 0-2, dankzij doelpunten van Hakim Ziyech en Quincy Promes. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Ajax en de spelers die minstens een helft meededen met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax tegen OSC Lille

SPELER CIJFER André Onana 8 Sergiño Dest 7 Perr Schuurs 7,5 Lisandro Martínez 7 Nicolás Tagliafico 6,5 Noussair Mazraoui 4,5 Hakim Ziyech 8 Donny van de Beek 7,5 Zakaria Labyad 6 Dusan Tadic 6 Quincy Promes 6,5 Noa Lang 6,5 Edson Álvarez 6,5

André Onana: 8

De wedstrijd had nog zeer spannend kunnen worden, ware het niet dat Onana als reddende engel optrad. Twintig minuten voor tijd tikte hij een verraderlijk schot van Jonathan Bamba uit de hoek, om vervolgens snel op de been te komen en een inzet van Yusuf Yazici ternauwernood tegen te houden met de voet. Het was zonder meer het hoogtepunt voor Onana, die verder een bron van rust was achterin en niet echt meer getest werd. Relatief eenvoudige ballen plukte hij zonder moeite uit de lucht.

Sergiño Dest: 7

Wie nog eens goed kijkt naar de aanval waaruit de 0-1 viel, zal onder de indruk raken van de rol van Dest. Met een behendige voetbeweging hield de rechtsback de bal binnen de lijnen, waarna Ajax rap de score opende. Het was zeker niet zijn enige goede bijdrage in aanvallend opzicht, want Dest was vaak te vinden op de helft van Lille en vond zijn ploeggenoten daar meestal makkelijk.

Perr Schuurs: 7,5

De wedstrijd was 32 minuten oud, toen Schuurs voorbij werd gelopen door Jonathan Ikoné. Maar de jonge verdediger compenseerde zijn gebrek aan snelheid met een felle, dubbele verdedigende actie om de aanvaller van de bal te zetten. Het ontbrak Schuurs niet aan vertrouwen en dat was gezien zijn optreden logisch. Voor de rust verrichtte hij zijn verdedigende werk uitstekend en ook als hij opstoomde richting het middenveld, was dat vaak met goed gevolg. Na de onderbreking kende hij eventjes wat meer problemen in verdedigend opzicht. Zo liet hij zich aftroeven door Victor Osimhen, wat resulteerde in een grote kans van Lille. Het was een kleine smet op een uitstekend optreden.

Lisandro Martínez: 7

Martínez raakte in de eerste helft verwikkeld in akkefietjes met Victor Osimhen, aan wie hij aanvankelijk geen makkelijke opponent had. De spits van Lille wist hem eenmaal te passeren, terwijl een zwakke kopbal naar achteren van Martínez kort na rust leidde tot een grote mogelijkheid voor Ikoné. Martínez kwam gaandeweg de wedstrijd veel beter in zijn spel en won uiteindelijk alle zeven van zijn persoonlijke duels. Zelfs in kopduels triomfeerde de 1,78 meter lange mandekker, die twintig minuten voor tijd ook een dreigend schot van Yazici blokkeerde.

Nicolás Tagliafico: 6,5

Toen Osimhen langs Martínez ging, in minuut 24, reageerde Tagliafico razendsnel en schoot hij zijn ploeg- en landgenoot te hulp. Dat gebeurde rond de zijlijn, maar ook op het middenveld viel hij enkele keren op met goede intercepties. Tagliafico zat fel op zijn man, maar kende minder succes als hij zelf aan de bal was.

Noussair Mazraoui: 4,5

Mazraoui mocht van geluk spreken dat hij na 37 minuten niet van het veld werd gestuurd, na een risicovolle overtreding op Benjamin André met een gele kaart op zak. De als controlerende middenvelder opgestelde back had het bij tijd en wijle moeilijk met zijn nieuwe rol, met name aan de bal en onder druk van zijn tegenstanders, en wisselde goede tackles af met beduidend mindere. Voor de gewenste rust op het middenveld zorgde hij niet. Erik ten Hag durfde het niet aan om Mazraoui nog een helft te laten spelen en bracht Edson Álvarez na de rust binnen de lijnen.

.

Hakim Ziyech: 8

1 minuut en 34 seconden: langer had Ziyech niet nodig om zijn stempel op de wedstrijd te drukken. Het vroegste doelpunt van het lopende Champions League-seizoen, een prima schot van net buiten het strafschopgebied, zette Ajax op rozen in Lille. Na de rust kapte hij knap weg rond het strafschopgebied, alvorens Promes met een scherpe voorzet in staat te stellen er 0-2 van te maken. De frivole aanvaller, die ook een treffer afgekeurd zag worden, liet zich geregeld gelden met magnifieke passes en handigheidjes om het spel te verleggen. Toch had hij ook met regelmaat moeite om zijn ploeggenoten te bereiken.

Donny van de Beek: 7,5

Zonder al te veel op te vallen, speelde Van de Beek een sterke wedstrijd in het Stade Pierre-Mauroy. Wat hij deed, deed hij vrijwel altijd naar behoren: balveroveringen op het middenveld, doortastendheid in de duels en scherpe intercepties. Een van de hoogtepunten, voor de fijnproevers, was toen hij de twintigste minuut de bal opeiste met een feilloze tackle en zich met een heerlijke voetbeweging onder de druk uitspeelde. Ook was het Van de Beek die Labyad bereikte, voorafgaand aan de 0-1. De paal voorkwam dat Van de Beek zelf ook mocht scoren, toen hij snoeihard uithaalde op aangeven van Promes.

Zakaria Labyad: 6

Normaliter worden alleen spelers beoordeeld die minstens een helft speelden, maar dat geldt eigenlijk ook voor Labyad: de aanvaller leek zich vlak voor de rust te verstappen toen hij Reinildo Mandava in de rug liep, kermde van de pijn en kon uiteindelijk niet verder. Het werd zodoende een ongelukkig basisdebuut in de Champions League voor Labyad, al begon het duel goed. Met een prima actie rond het vijandelijke zestienmetergebied bereikte hij Tadic in de tweede minuut, waarna de Serviër het vroege doelpunt van Ziyech inleidde. Verder kwam Labyad niet zoveel voor in het spel; zijn voorzetten waren ongelukkig.

Dusan Tadic: 6

Het was niet de wedstrijd van Tadic, al zaten er absoluut goede elementen in zijn spel. Zo legde hij de bal in de tweede minuut prima klaar voor Ziyech, die kon scoren, en gaf hij een briljant hakje op Promes in de aanloop naar de uiteindelijk afgekeurde 0-3 van Ziyech. Zelf kreeg hij in de openingsfase een kans uit een moeilijke hoek en stuitte hij op doelman Mike Maignan. Met name in het eerste halfuur na rust beleefde Tadic geen gelukkige periode en maakte hij ongelukkige keuzes in balbezit. In de slotfase herpakte hij zich weer enigszins en stuurde hij tegenstanders het bos in, al leidde het uiteindelijk niet echt ergens toe. Met de rug naar de tegenstander toe was Tadic op zijn sterkst.

Quincy Promes: 6,5

Het gebeurde zoals zo vaak, de afgelopen weken: Promes rondde uit een moeilijke hoek af na een scherpe voorzet van Ziyech. Zijn laatste vijf treffers waren allemaal op aangeven van de Marokkaans international. Het was een technisch volmaakt schot van Promes, die verder geen grootse wedstrijd speelde. Hij toonde zich soms fel, maar leverde ook geregeld zwakke passes. Promes mocht zich gelukkig prijzen dat Lille na een halfuur een enorme kans op de 1-1 liet liggen, toen men kon counteren na een vrije trap van Promes die ver onder de maat was. In de slotfase van de wedstrijd kwam de aanvaller beter op dreef, wat onder meer bleek uit een crosspass op Van de Beek voorafgaand aan diens schot tegen de paal.

Noa Lang: 6,5

De twintigjarige invaller, die vlak voor de rust binnen de lijnen kwam als vervanger van Labyad, beleefde zijn Champions League-debuut en dat was te zien aan het enthousiasme in zijn spel. Lang bracht leven in het spel van Ajax, met name in het eerste kwartier na de rust. Het enthousiasme kende echter ook een keerzijde. Toen hij zelf van dichtbij uithaalde, in minuut 52, was Lang het overzicht kwijt: hij had beter Tadic aan zijn zijde kunnen bedienen. De spits reageerde boos, waarna Lang in een soortgelijke situatie in minuut 64 het tegenovergestelde deed, maar toen was een schot juist slimmer geweest. Het hoogtepunt voor Lang was zijn pass op Ziyech, voor de 0-2. Hij schatte de loopactie van zijn ploeggenoot op waarde in.

Edson Álvarez: 6,5

De Mexicaan maakte na de pauze zijn entree als vervanger van Mazraoui op het middenveld. Álvarez bracht duidelijk meer rust in het spel dan zijn voorganger. Met Álvarez in de ploeg kwam Ajax minder in de problemen op het middenrif en in de achterhoede. Tegelijkertijd legde Álvarez ook minder risico in zijn spel van Mazraoui deed. Hij kende een succespercentage van negentig procent in de passing, maar dacht zelden vooruit.