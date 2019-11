Tandem Ziyech-Promes bezorgt Ajax uitstekende generale voor Lille

Ajax heeft zaterdagavond zijn achtste overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De manschappen van trainer Erik ten Hag hadden in eigen huis weinig moeite met Heracles Almelo: 4-1. De tandem Hakim Ziyech-Quincy Promes deed van zich spreken: twee keer gaf eerstgenoemde zijn ploeggenoot Promes een niet te missen kans. Met zijn twee treffers voert de aanvaller nu samen met Donyell Malen de topscorerslijst aan. Woensdag gaat Ajax in de Champions League op bezoek bij Lille OSC. De vraag is Noussair Mazraoui daar bij kan zijn, want de rechtsback viel in de tweede helft geblesseerd uit.

Bij Ajax speelde Perr Schuurs als vervanger voor de geblesseerde Joël Veltman. In de openingsfase gingen beide ploegen gelijkop, waarbij ook Heracles de aanval niet schuwde. De eerste grote kans was na vijf minuten voor Ajax-aanvaller Dusan Tadic, die van dichtbij op de reddende doelman Janis Blaswich stuitte. Even later schoot middenvelder Lisandro Martínez in kansrijke positie net naast het Heracles-doel.

Quincy Promes op weg naar de 1-0.

In de 26ste minuut was er geen houden meer aan voor de bezoekers. Hakim Ziyech bereikte met een karakteristieke voorzet Quincy Promes, die van heel dichtbij eenvoudig raak kopte: 1-0. Het doelpunt vertoonde veel gelijkenissen met de manier waarop Promes eerder in Londen scoorde tegen Chelsea. Op slag van rust werd Heracles een enorme kans geschonken, nadat een te korte terugkopbal van Zakaria Labyad onderschept werd door Lennart Czyborra. De Duitser schoot van dichtbij echter op doelman André Onana.

Na rust was Ajax heer en meester en werd Heracles steeds verder terug gedrukt. Promes mikte eerst nog over na een lage voorzet van Donny van de Beek, maar in de 56ste minuut was het raak voor de hoofdstedelingen. Daley Blind bereikte van achteruit Labyad, die de bal in één keer uit de lucht nam en Blaswich kansloos liet: 2-0. Vier minuten later deed het koppel Ziyech-Promes opnieuw van zich spreken. Ditmaal kon laatstgenoemde een voorzet van de spelmaker met links binnen tikken: 3-0.

Heracles kreeg een enorme kans om iets terug te doen, toen Cyriel Dessers Ajax-verdediger Perr Schuurs aan de kant zette. De Belgische spits schoot echter wild over. Even later kon Schuurs een inzet Mohammed Osman vanaf de eigen doellijn wegkoppen, terwijl Ajax tussendoor via Martínez nog een uitstekende kans had gemist. In de 87ste minuut produceerde Ajax zijn vierde doelpunt van de avond. Klaas-Jan Huntelaar legde terug op Sergiño Dest, die zijn schot via de hak van zijn aangever binnen zag vallen: 4-0. Een blunder van Dest leidde drie minuten later een counter in van Dessers, die oog in oog met Onana rustig bleef en een eretreffer maakte: 4-1.