Bernardo Silva geschorst voor ‘aanstootgevende’ post over Mendy

De FA heeft Manchester City-aanvaller Bernardo Silva gestraft voor de grap die hij enkele maanden geleden op Twitter maakte over ploeggenoot Benjamin Mendy. De Portugees plaatste destijds een jeugdfoto van Mendy met daarnaast een logo van een Spaans chocoladesnoepje op het sociale medium. In het logo van het bedrijf valt een donker stripfiguurtje te zien, waardoor er al snel flinke ophef ontstond.

De Engelse voetbalbond liet begin oktober weten een onderzoek te zijn gestart naar de grap van Silva en woensdagmiddag is bekendgemaakt dat de spelmaker voor één wedstrijd geschorst wordt vanwege het overtreden van de regels. De bond verwijst naar regel ‘E3’, die uitingen die beledigend of ongepast zijn, of die ‘de sport in diskrediet brengen’, strafbaar maken.

Naast deze schorsing moet Silva een boete van 58 duizend euro betalen en is hem een cursus opgelegd. De bond voegt toe dat men tot deze specifieke maatregel is gekomen omdat ‘Silva geen kennis had van de negatieve connotaties die zijn verbonden aan het merk in kwestie. De speler is bovendien opgegroeid in een land waar zowel het merk als het figuurtje bekend waren en daar werden beschouwd als vertrouwd en niet aanstootgevend.’

Silva verwijderde het bericht in kwestie na plaatsing overigens weer snel, waarna hij zich afvroeg of ‘dollen met een vriend nu ook al verkeerd was’. Mendy liet via Twitter eveneens weten te kunnen lachen om de grap, maar dit heeft de FA er dus niet van kunnen overtuigen om het incident onbestraft te laten. Manchester City speelt zijn eerstvolgende wedstrijd op zaterdag 23 november tegen Chelsea.