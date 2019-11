Erik ten Hag gaat in spelerstunnel confrontatie aan met Gianluca Rocchi

In navolging van Dusan Tadic en Joël Veltman is ook Erik ten Hag na het Champions League-duel van Ajax met Chelsea (4-4) boos op Gianluca Rocchi. De Italiaanse scheidsrechter gaf halverwege de tweede helft bij een 2-4 tussenstand in een tijdsbestek van slechts één minuut zowel Daley Blind als Joël Veltman een rode kaart, waarna Ajax met negen man Chelsea langszij zag komen. Ten Hag heeft Rocchi na afloop opgezocht, zo geeft de Ajax-trainer toe bij Veronica.

In gesprek met verslaggever Wytse van der Goot erkent Ten Hag dat hij na het laatste fluitsignaal in de spelerstunnel van Stamford Bridge nog de confrontatie is aangegaan met Rocchi. "Ik heb de scheidsrechter bedankt na de wedstrijd. Of het licht cynisch was? Ik heb hem wel hoofdschuddend aangekeken", zo vertelt de oefenmeester. Ten Hag houdt een vervelend gevoel over aan het tweeluik met Chelsea, dat Ajax uiteindelijk één punt heeft opgeleverd.

"Het is natuurlijk ontzettend teleurstellend en frustrerend. We hebben twee wedstrijden gespeeld tegen Chelsea en je kunt twijfelen aan een aantal beslissingen. Dan sta je hier maar met één punt. Het had anders kunnen zijn", baalt de trainer, die zich naar eigen zeggen richt tot 'de arbitrage in zijn geheel'. "Daartoe behoort ook de VAR. In twee wedstrijden tegen Chelsea zijn er wat beslissingen genomen die niet correct waren, denk ik."

Volgens Ten Hag was zowel de rode kaart van Blind als die van Veltman onterecht, omdat eerder in de aanval Christian Pulisic al een overtreding zou hebben begaan op Blind. "Ik denk dat de overtreding werd gemaakt op Daley Blind. Hij wordt getackeld en daarna maakt Daley pas een overtreding. Dit ene moment zet de hele wedstrijd op zijn kop. Als je een VAR hebt, dan moet je dit zien. Dan kun je niet tot deze beslissing komen. Dit is waanzinnig. Voor mij zit het hem in het eerste gedeelte. Ik denk dat Veltman ook geen tweede gele kaart verdiende. Hij hield zijn handen bij het lichaam, hij kan zijn hand er moeilijk afhakken. Ik weet niet of het volgens de regels een penalty is, maar het is in elk geval geen gele kaart."

"Dit scenario kun je natuurlijk niet bedenken", vervolgt Ten Hag "Ik denk dat we een fantastische wedstrijd hebben gespeeld en dat maakt het ook zo jammer. Tot aan die 2-4 was het een geweldige wedstrijd, maakten we geweldige goals en speelden we tactisch fantastisch. En uiteindelijk hebben we met negen man ook fantastisch gespeeld. We vielen aan. We kregen nog kansen met Álvarez en Mazraoui. Ik kan alleen maar zeggen dat ik geweldig trots ben op de ploeg."