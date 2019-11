Veltman woedend na ‘schande’: ‘Ik heb meegekregen dat dit gewoon kan’

Ajax speelde dinsdagavond in een krankzinnige wedstrijd met 4-4 gelijk tegen Chelsea. The Blues maakten een 1-4 achterstand goed, mede doordat de Amsterdammers in de tweede helft in één klap met negen man kwamen te staan na rode kaarten voor Joël Veltman en Daley Blind. Eerstgenoemde kan het besluit van scheidsrechter Gianluca Rocchi om hem van het veld te sturen niet begrijpen.

Veltman kreeg de bal op de hand binnen het strafschopgebied en ontving daarvoor zijn tweede gele kaart. “Engelse avond, ja. Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Uiteindelijk 4-4, hoe dit tot stand kwam, heb ik nog nooit meegemaakt”, verzucht Veltman in gesprek met Veronica. “Ik heb het net even op mijn telefoon teruggezien. Mijn arm heb ik goed langs mijn lichaam, ik heb meegekregen van de scheidsrechter dat dit gewoon kan. Dan is het ook nog zo dat een penalty genoeg is, maar er komt ook nog een gele kaart. Tja, dat is gewoon een schande.”

Hakim Ziyech was niet de enige man van de wedstrijd voor Ajax

Joël Veltman was in het spelersrapport van Voetbalzone de slechtst beoordeelde Ajacied. Lees artikel

De verdediger wordt vervolgens gevraagd of hij het uiteindelijk terecht vindt dat de bal op de stip ging voor de handsbal. “Nee, want ik houd mijn arm langs mijn lichaam. Als hij dan een penalty geeft, wat ik al totaal niet begrijp, is het geen geel”, stelt hij. Blind kreeg tegelijkertijd een rode kaart en de twee van het veld gestuurde Ajacieden keken samen in de kleedkamer naar het restant van het duel op Stamford Bridge, waarin Chelsea uiteindelijk terugkwam tot 4-4.

“We zaten te hopen dat we in ieder geval nog een punt zouden overhouden. Met negen man wordt het lastig, maar ze hebben gevochten als leeuwen. Ik ben zeker trots, natuurlijk. De poule ligt open”, verwijst Veltman naar het feit dat Ajax, Chelsea en Valencia nu allemaal zeven punten hebben. De verdediger reageert stellig als hem gevraagd wordt of hij zich ‘genaaid’ voelt. “Honderd procent, zeker. Als je na twee rode kaarten en een penalty een punt overhoudt, mag je tevreden zijn. Maar als je met 1-4 voorstaat, is het heel gek dat je het weggeeft.”