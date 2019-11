Hakim Ziyech was niet de enige man van de wedstrijd voor Ajax

Op een knotsgekke avond heeft Ajax dinsdagavond een punt meegenomen op bezoek bij Chelsea in de groepsfase van de Champions League. Het werd 4-4 op Stamford Bridge, nadat Ajax twee rode kaarten incasseerde en een 1-4 voorsprong kwijtraakte. Voetbalzone beoordeelt de basisspelers van Ajax met een rapportcijfer.



Spelersrapport Ajax tegen Chelsea

SPELER CIJFER André Onana 8 Noussair Mazraoui 8 Joël Veltman 3,5 Daley Blind 4,5 Nicolás Tagliafico 6,5 Lisandro Martínez 6 Donny van de Beek 6,5 Hakim Ziyech 8 David Neres 6 Dusan Tadic 6 Quincy Promes 7

André Onana: 8

Dat Ajax een punt uit het vuur sleepte, was uiteindelijk te danken aan een geweldige redding van Onana op een schot van Michy Batshuayi uit de draai. Het was zeker niet zijn enige katachtige ingreep van de wedstrijd; zo pareerde hij zeven minuten na de rust op knappe wijze een inzet van Tammy Abraham van dichtbij. Aan de tegendoelpunten kon Onana niet zoveel doen. Met voorzetten en afstandsschoten kende Onana geen moeite, maar zijn uittrappen waren soms onzuiver of te riskant.

Noussair Mazraoui: 8

Verreweg de beste verdediger bij Ajax op Stamford Bridge. Mazraoui kreeg de voorkeur boven Sergiño Dest en beschaamde het vertrouwen van trainer Erik ten Hag niet. Vroeg in de wedstrijd liet de rechtsback zich gelden door Mateo Kovacic af te stoppen, nadat hij in sneltreinvaart langs twee Ajacieden was geraasd. Bovendien kwam Mazraoui goed voorbij Christian Pulisic voorafgaand aan de 0-1 van Ajax. In verdedigend opzicht bezorgde de rappe en beweeglijke Pulisic hem wel problemen, maar passeren liet Mazraoui zich niet. In de tweede helft stopte hij Willian af met een uitstekende sliding en corrigeerde hij op het middenveld een linke pass van Onana.

Joël Veltman: 3,5

Het werd een gitzwarte avond voor Veltman. Zijn nachtmerrie begon met een onbesuisde sliding op Pulisic, die resulteerde in een penalty voor de thuisploeg. Daarna werd Veltman bij een gevaarlijk moment voorbijgestoken door Pulisic en kwam hij na een klein uur goed weg toen een dramatische inspeelpass niet werd afgestraft. Maar bij de 2-4 liet Veltman zich aftroeven door Abraham en vervolgens veroorzaakte hij opnieuw een penalty, wat hem zijn tweede gele kaart opleverde. Aan die handsbal kon Veltman weinig doen, maar het was de culminatie van zijn teleurstellende optreden.

Daley Blind: 4,5

En zo stond Ajax plots met negen man. Dat was het gevolg van een te late tackle van Blind, die dat moest corrigeren door zijn tweede geel te pakken en vervolgens zag hoe Veltman hetzelfde deed. Tot dat moment speelde Blind een wisselvallige wedstrijd. Een van zijn hoogtepunten was een heerlijke lange bal op Tadic, die na een kwartier een serieuze kans inleidde voor Ajax. Maar het gebeurde ook meerdere keren dat Blind zijn man, Abraham, uit het oog verloor. In de eerste minuut van het tweede bedrijf liet Blind zich als laatste man passeren door een opgestoomde Kurt Zouma, en had hij geluk dat het schot van zijn collega-verdediger richting miste.

Nicolás Tagliafico: 6,5

Tagliafico, die op Stamford Bridge opviel met zijn nieuwe, gladde kapsel, kan terugkijken op een overwegend goede wedstrijd. Hij blokkeerde of verwerkte meerdere voorzetten, kwam voor zijn man in de duels en linkte zo nu en dan ook goed met Promes. Tagliafico had echter wel wat feller en doortastender mogen ingrijpen voorafgaand aan de 2-4 van Chelsea: hij kreeg Pulisic niet van de bal. Toen Ajax door moest met negen man, moest iedereen een paar tandjes bijzetten en dat was aan de inzet van Tagliafico zeker af te lezen.

Lisandro Martínez: 6

Supporters van Ajax hielden hun hart vast zodra Kovacic aan de wandel ging, want de middenvelder van Chelsea stoomde meermaals gevaarlijk en razendsnel langs Martínez, zo ook vlak voor het afgekeurde doelpunt van Abraham in de openingsfase. Gaandeweg de wedstrijd werd de Argentijn echter agressiever in de duels op het middenveld en achterin; hij was vaak tussen de centrale verdedigers te vinden. In de tweede helft onttrok Martínez zich niet aan de slordigheden die zich meester maakten van Ajax.

Donny van de Beek: 6,5

Afgezien van een behendige pass op Promes na een kwartier spelen, tijdens een dreigende aanval van Ajax, was Van de Beek voor de rust nauwelijks te zien. Het tweede bedrijf begon hij met meerdere momenten van balverlies, maar de middenvelder herpakte zich door de 1-4 tegen de touwen te schieten. Zijn positionering en balcontrole in het strafschopgebied waren daarbij fenomenaal. Van de Beek mocht overigens blij zijn dat de 5-4 van Chelsea werd afgekeurd vanwege een handsbal bij Abraham, want zijn door paniek ingegeven keuze om door het midden uit te verdedigen was geen handige.



Hakim Ziyech: 8

Na de wedstrijd zal Ziyech ongetwijfeld nog even terugkomen op zijn vrije trap: was het een bewuste goal of niet? Evenwel wist Ziyech zijn stempel te drukken op de wedstrijd. Dat deed hij al vóór de vrije trap, met een afgemeten voorzet waaruit Promes raak kopte. Ziyech zocht openingen en verrichtte veel defensief werk. Niet al zijn acties waren gelukkig, maar Ziyech speelde een uitstekende wedstrijd. Hij moest echter plaatsmaken toen Ten Hag twee verdedigende wissels doorvoerde na de rode kaarten.

David Neres: 6

Neres liet zich soms wat makkelijk wegzetten, of zijn man lopen, maar met de voet aan de bal kwam er vaker wel dan niet wat goeds uit voort. De buitenspeler was enkele keren sterk in de kleine ruimtes en vond zijn ploeggenoten meestal makkelijk. Teleurstellend was een zwakke pass op Mazraoui in een kansrijke aanval van Ajax, in de eerste helft. In het tweede bedrijf kwam hij niet vaak in het stuk voor en werd hij uiteindelijk vervangen door Perr Schuurs.

Dusan Tadic: 6

Tadic probeerde betrokken te raken bij het spel door zich te laten inzakken, maar het gevaar kwam veelal van de zijkanten. Niettemin leverde de spits zijn bijdrage aan de wedstrijd. Na een klein kwartier plukte hij de bal feilloos uit de lucht en vuurde hij een gevaarlijk schot af; na 34 minuten verdiende hij, in een ogenschijnlijk kansloze situatie, de vrije trap waaruit de 1-2 voortkwam. In de tweede helft was Tadic echter nergens te bekennen en had hij eigenlijk ook wel gewisseld kunnen worden, in plaats van bijvoorbeeld Ziyech.

Quincy Promes: 7

De man van de eerste helft was Promes. Met een scherpe, indraaiende vrije trap leidde hij al vroeg het eigen doelpunt van Abraham in; later resulteerde een slimme loopactie van Promes in de 1-2. Hij ontsnapte uit de rug van César Azpilicueta en kopte prima raak van dichtbij. Na de rust zorgde hij bijna voor een sensationele 4-5 met een ragfijne vrije trap, maar Kepa Arrizabalaga bracht redding. In de slotfase van de wedstrijd was Promes nog betrokken bij een paar gevaarlijke momenten van het tiental van Ajax.