Real Madrid laat na om van nederlaag Barcelona te profiteren

Real Madrid heeft zaterdag genoegen moeten nemen met een teleurstellend gelijkspel tegen Real Betis. Het team van Zinédine Zidane kwam in eigen huis niet verder dan een doelpuntloze remise: 0-0. De halve misstap betekent dat de Madrileense topclub niet optimaal profiteert van de verrassende nederlaag van Barcelona bij Levante (3-1). De topclubs hebben na 11 speeldagen evenveel punten: 22. De Catalanen hebben een beter doelsaldo.

Real Madrid begon met veel zin aan het duel: het team van Zidane zette goed druk en verwende het publiek met enkele fraaie aanvallen over diverse schijven. Een vroege treffer werd door de VAR wegens buitenspel van Eden Hazard ongeldig verklaard. Naarmate het duel vorderde nam de pressie van de thuisploeg af en kwam Betis beter in de wedstrijd. Het bezoek vond oplossingen om onder de druk uit te komen en dook regelmatig gevaarlijk op voor het doelgebied van Thibaut Courtois.

Het meeste gevaar van Betis kwam van de voeten van Nabil Fekir, die Courtois van afstand probeerde te verschalken. Real Madrid kwam ook goed weg toen Loren Morón een inzet van Sergio Canales van richting veranderde. Toch mocht ook Betis zich twee minuten voor rust gelukkig prijzen. Na goed voorbereidend werk van Luka Modric en Karim Benzema stuitte Sergio Ramos van dichtbij op doelman Joel Robles.

In de tweede helft kon het duel alle kanten op. Alex Moreno mikte de bal na een fout van Raphaël Varane in het zijnet, terwijl Rodrygo na een uur spelen met een verrassend schot ook dicht bij een doelpunt was. Niet veel later kon Mendy oog in oog met Robles evenmin voor de openingstreffer zorgen. Met Vinicius Junior in de plaats van Rodrygo hoopte Zidane het duel alsnog naar zich toe te trekken, maar het scorebord kwam niet in beweging.

Richting het eindsignaal kon Benzema voorbereidend werk van Vinicius niet afronden, terwijl Courtois weer in actie moest komen op een poging van Fekir. In de extra tijd liep de spanning hoog op. Robles voorkwam een doelpunt van Vinicius en niet veel later lieten achtereenvolgens Daniel Carvajal, Ramos, invaller Luka Jovic en Varane na om van dichtbij alsnog de drie punten in het Santiago Bernabéu te houden.