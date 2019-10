Vernedering kost PSV ongeslagen thuisstatus en tweede plek in Eredivisie

PSV is na 53 opeenvolgende thuiswedstrijden zonder nederlaag getrakteerd op een pijnlijke verliespartij. AZ won zondagmiddag met liefst 0-4 in Eindhoven en boekte de eerste zege in het Philips Stadion sinds 2007. Door de ruime score heeft AZ een beter doelsaldo en neemt het de tweede plaats over van PSV. De thuisploeg kwam vroeg met tien man te staan, na een rode kaart voor Ryan Thomas. Myron Boadu nam voor de rust twee doelpunten voor zijn rekening en daarna scoorden ook Jonas Svensson en Dani de Wit.

PSV had iets goed te maken na de 3-0 nederlaag tegen FC Utrecht van vorige week en de doelpuntloze remise tegen LASK Linz op donderdag. De Eindhovenaren verschenen echter gehavend aan de aftrap, daar Steven Bergwijn, Donyell Malen en Mohamed Ihattaren allemaal niet fit genoeg waren om in actie te komen. Bovendien waren Jorrit Hendrix en Nick Viergever geblesseerd. De personele problemen leidden er onder meer toe dat Thomas zijn allereerste basisplaats kreeg. Zijn basisdebuut liep echter uit op een nachtmerrie: na twintig minuten ging hij hard door op de enkel van Fredrik Midtsjö en kreeg hij een rode kaart, nadat Pol van Boekel de videobeelden bekeek; in eerste instantie had de scheidsrechter geel uitgedeeld.

Het was alweer de derde 'rode VAR-kaart' voor PSV in de laatste twee competitieduels, na de prenten voor Hendrix en Viergever in Utrecht. Zodoende heeft PSV in de laatste twee optredens evenveel rode kaarten geïncasseerd als in de 171 Eredivisie-wedstrijden die daaraan voorafgingen. Het wegsturen van Thomas was het meest in het oog springende moment tot dan toe in de erste helft. AZ had in de zevende minuut een goede kans gekregen om de score te openen, nadat Myron Boadu door Oussama Idrissi werd vrijgezet voor Jeroen Zoet en net naast schoot, maar verder was het gevaar voor beide doelen lange tijd beperkt. AZ wist aanvankelijk niet veel te doen met het numerieke overwicht; dat lukte pas in de slotfase van de eerste helft.

De ploeg van Arne Slot was in de fase na de rode kaart slordig in de aanval; spelers vonden elkaar moeilijk en daardoor kwam PSV niet in grote problemen. Beide ploegen hadden veel overtredingen nodig en leverden de bal te vaak bij elkaar in. Het eerste bedrijf leek dan ook doelpuntloos te eindigen, maar op slag van rust kwam daar verandering in. Na een scherpe pass van Calvin Stengs stond Boadu plots voor Zoet. Denzel Dumfries slaagde er niet in om hem van de bal te zetten en de spits van AZ trof doel in de korte hoek: 0-1. In de blessuretijd sloeg Boadu zelfs voor de tweede keer toe. Midtsjö vond Owen Wijndal aan de linkerflank en de buitenspeler stelde de vrijstaande Boadu in staat om van dichtbij aan te tekenen voor het tweede doelpunt van de middag.

Met zijn 18 jaar en 286 dagen werd Boadu de jongste speler ooit van AZ die een dubbelslag produceerde in een uitduel in de Eredivisie. In de rust greep Van Bommel in door Kostas Mitroglou en Jordan Teze binnen de lijnen te brengen voor respectievelijk Bruma en Ritsu Doan. AZ behield echter de controle over de wedstrijd. Boadu liet tot tweemaal toe na het duel te beslissen: hij schoot hoog over na goed terugleggen van Yukinari Sugawara en ook een kopbal uit een voorzet van Stengs bleek niet succesvol. Maar in een fase waarin het tempo lager lag, liep AZ uit. Na voorbereidend werk van Stengs liet Zoet zich door Svensson opnieuw verrassen in de korte hoek en ook De Wit deed een duit in het zakje met een behendig balletje uit een corner. Boadu kwam dicht bij een hattrick in de slotminuten, maar trof de paal.