Jaap Stam: ‘Een vlaag van verstandsverbijstering, ik weet het niet’

Jaap Stam is niet geheel ontevreden over het spel van Feyenoord in de uitwedstrijd tegen Young Boys. De Rotterdammers incasseerden door twee strafschoppen een 2-0 nederlaag in Zwitserland, maar Stam ziet aanknopingspunten. Na een moeizame openingsfase 'domineerde' Feyenoord in zijn ogen de wedstrijd. "Iedereen die een beetje kijk op voetbal heeft, heeft wel gezien dat we goed kunnen voetballen", oordeelt Stam.

De eerste penalty, na een klein kwartier, was het gevolg van een domme handsbal van Edgar Ié: in een kopduel met Jean-Pierre Nsame stak Ié zijn arm hoog in de lucht en toucheerde hij de bal. Roger Assalé stuurde Vermeer vanaf elf meter de verkeerde kant op. De doelman veroorzaakte niet veel later zelf de tweede strafschop: Vermeer was te laat in een duel met Assalé en ditmaal haalde Nsame de trek over vanaf de stip. Stam betreurt de actie van Ié, maar betwijfelt of de tweede penalty terecht was.

"De eerste kwam door een vlaag van verstandsverbijstering; ik weet niet wat er op dat moment met Edgar gebeurt. De tweede was volgens mij geen penalty, want hij (Roger Assalé, red.) liep volgens mij in de handen van de keeper (Kenneth Vermeer). Over die beslissing valt te twisten, maar met een VAR was er misschien wel naar gekeken", aldus Stam bij FOX Sports. De handsbal van Ié heeft hij nog niet teruggezien. "Maar als verdediger moet je je goed positioneren en is een handsbal niet nodig in de zestien, lijkt me."

Op het kunstgrasveld van Young Boys voelde Feyenoord zich niet meteen op zijn gemak, zag Stam. "In de beginfase moesten we even wennen aan het veld, maar we pakten het heel goed op. We speelden heel goed voetbal, we domineerden de wedstrijd, maar uiteindelijk moet je zelf ook een keer de trekker overhalen. Je moet zakelijker zijn om ook een doelpunt te maken. Zij hebben maar één schot gecreëerd uit een voetballende situatie, in de blessuretijd, maar ze winnen wel. Dat hebben wij aan onszelf te danken, zeker door de eerste tegengoal."

Stam beaamt dat de gebeurtenissen van donderdag 'exemplarisch' zijn voor de situatie waarin Feyenoord verkeer. "Schoten worden net gepakt door een keeper, of geblokt... We zijn soms net niet doortastend genoeg. Maar je ziet wel dat we goed voetballen en dat we het een ploeg waar iedereen vol lof over spreekt lastig kunnen maken", benadrukt de oefenmeester. "Onze passing was niet nauwkeurig genoeg en dat had ook te maken met de gewenning van het veld. Maar daarna komen we goed door op de flanken en soms ook centraal. De voorzetten zijn soms net niet nauwkeurig genoeg, of we maken de verkeerde keuzes, en dat is heel jammer."