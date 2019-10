Feyenoord geeft Young Boys overwinning cadeau in Zwitserland

Feyenoord heeft de spectaculaire overwinning op FC Porto geen passend vervolg kunnen geven in de groepsfase van de Europa League. Op bezoek bij de Zwitserse kampioen Young Boys leed de ploeg van Jaap Stam donderdagavond een 2-0 nederlaag, door twee vroege strafschoppen. Feyenoord had in grote delen van de wedstrijd weinig te duchten van Young Boys, maar een onbegrijpelijke handsbal van Edgar Ié en een overtreding van Kenneth Vermeer werden de Rotterdammers fataal.

Groots speelde Young Boys zeker niet, maar Feyenoord riep het onheil over zichzelf af in de eerste helft. Beide keren dat de Zwitsers in de buurt van het doel van Kenneth Vermeer kwamen, kregen ze een strafschop van arbiter Jakob Kehlet. De eerste penalty, na een klein kwartier, was het gevolg van een domme handsbal van Ié: in een kopduel met Jean-Pierre Nsame stak Ié zijn arm hoog in de lucht en toucheerde hij de bal. Roger Assalé stuurde Vermeer vanaf elf meter de verkeerde kant op. De doelman veroorzaakte niet veel later zelf de tweede strafschop: Vermeer was te laat in een duel met Assalé en ditmaal haalde Nsame de trek over vanaf de stip.

Feyenoord kwam er nauwelijks aan te pas, maar begon na de twee tegendoelpunten aan een betere fase. Na ruim een halfuur volgde de eerste serieuze doelpoging voor de Rotterdammers in de eerste helft. Leroy Fer vond Luis Sinisterra aan zijn linkerzijde, en de Colombiaan schoot vanbuiten het strafschopgebied hard richting de linkerhoek. Doelman David von Ballmoos pareerde zijn inzet. Even daarna moest Feyenoord verder zonder Ié, die geblesseerd afhaakte en werd vervangen door Eric Botteghin. In het slot van de eerste helft controleerde Steven Berghuis de bal in kansrijke positie met de arm en dus bleef het voor rust bij 2-0 in Bern.

Ook in de eerste fase na de pauze was Feyenoord de bovenliggende partij. De ploeg van Stam had, ondanks dat de tussenstand het tegendeel deed vermoeden, achterin weinig problemen. Young Boys creëerde niets, terwijl Feyenoord wel meermaals voor dreiging zorgde. Zo haalde Bon Ballmoos een schot van Orkun Kökcu uit de hoek. Veel verder kwam Feyenoord echter niet en zo kabbelde de wedstrijd voort richting het einde; in de blessuretijd verrichtte Vermeer zijn eerste serieuze redding op een schot van . Omdat groepsgenoten FC Porto en Rangers FC met 1-1 remiseerden, staat Feyenoord onderaan in de poule met drie punten. Zondag gaan de Rotterdammers op bezoek bij Ajax.