Danny Makkelie zorgt voor ongeloof bij Studio Voetbal: ‘Vind je dat niet raar?'

Danny Makkelie vertolkte zaterdagavond een hoofdrol bij FC Utrecht - PSV (3-0). De arbiter deelde in de tweede helft directe rode kaarten uit aan PSV’ers Nick Viergever en Jorrit Hendrix, beide na tussenkomst van de VAR (videoscheidsrechter). Later in de wedstrijd veroorzaakte Makkelie ook nog controverse, door wél te fluiten voor een handsbal van Denzel Dumfries, maar de rechtsback van PSV niet met zijn tweede gele kaart van het veld te sturen. Makkelie wordt zondagavond bij Studio Voetbal aangepakt vanwege zijn beslissing om Dumfries ogenschijnlijk te sparen.

Rafael van der Vaart en Arno Vermeulen begrijpen niet dat Dumfries in de slotfase mocht blijven staan van Makkelie, ondanks dat de verdediger met zijn handsbal een tegenval van FC Utrecht onschadelijk leek te maken. "Opzettelijk hands is geen gele kaart meer. Dat is drie of vier jaar geleden veranderd. Toen was het spelbederf en leverde het een gele kaart op. Nu is het alleen nog maar geel als hij een veelbelovende aanval onderbreekt", probeert Makkelie de spelregels uit te leggen.

"Dat is eigenlijk raar. Vind je dat niet raar?", repliceert Van der Vaart vragend. Makkelie: "Nee, want dan zou elke handsbal een gele kaart opleveren. Elke bal die tegen een arm aan wordt geschoten, zou dan geel zijn." Van der Vaart kan zich niet vinden in de uitleg van de scheidsrechter. "Als je fluit voor hands, dan vind ik het ook een gele kaart", zo is de oud-voetballer van mening.

Makkelie vond het niet gepast om Dumfries 'dubbel' te straffen, zo legt hij uit. "Het is dan een beetje dubbel. Je fluit al voor een vrije schop. Waarom zou je dan ook nog een gele kaart geven?" De uitleg van Makkelie maakt absoluut geen indruk op Vermeulen. "Waarom maakt hij hands, denk je?", vraagt de voetbalcommentator aan Makkelie. "Waarschijnlijk verkeerd getimed. Misschien voelt hij dat er een speler achter hem zit. Maar dan nog: de afstand tot het doel is vrij groot", is diens antwoord.

"Maar hij realiseert zich toch dat als hij daar geen hands maakt, zijn tegenstander zo door kan lopen? De opmerking die jij maakt over dat hij geen veelbelovende aanval onderbreekt, is natuurlijk best wel discutabel. Volgens mij loopt hij zo door", stelt Vermeulen, die zich tot slot afvraagt of Makkelie 'er niet gewoon moeite mee had om voor de derde keer iemand van PSV weg te sturen'. "Nee. Ik had al twee rode kaarten gegeven. Als je dan ook nog een derde moet geven, maakt mij niet zoveel uit. Ik heb echt wel gevoel voor jullie uitleg, maar dit is voor ons gewoon geen gele kaart", sluit Makkelie de discussie af.