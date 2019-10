‘Helderziende’ Frenkie de Jong krijgt een negen: ‘Fans leggen er zich bij neer’

Barcelona zegevierde zaterdag met 0-3 over Eibar, mét Frenkie de Jong in de basis. De middenvelder speelde uitstekend en werd in de 78e minuut naar de kant gehaald. Bij het verlaten van het veld kreeg de Oranje-international applaus van de fans van Eibar. De kranten in Spanje zijn andermaal lovend over datgene wat de Nederlander zaterdag in het tenue van de Catalanen liet zien.

De Jong krijgt van Sport een acht, een net zo hoge beoordeling als Lionel Messi, Antoine Griezmann en Luis Suárez, en voegt daar het woord ‘helderziend’ aan toe. “Pape Diop kreeg een gele kaart voor een lelijke overtreding op de Nederlander. Hij hield er niets aan over, maar het had zomaar gekund. De Jong doet vrijwel alles goed, zelfs rennen en tempo maken. En dát, bij Barcelona, is het leven. Zijn tweede helft was beter dan de eerste helft. En dat te bedenken dat zijn eerste helft al goed was.”

Ook AS is lovend over de verrichtingen van De Jong in Baskenland én in zijn algemeenheid. “Hij kreeg applaus toen hij gewisseld werd. Op die manier wilden de thuisfans de Nederlander bedanken voor de voetballessen die hij had gegeven”, zo stelt de scribent van het dagblad, dat geen cijfers uitdeelt. “Zijn dynamiek en zijn capaciteit om het spel te verdelen zijn simpelweg spectaculair. Op dit moment is hij de speler van Barcelona die het meest in vorm is. Het is op alle vlakken een luxe om over zo’n speler te beschikken.”

“Zelfs de fans zien het nu”, zo valt bij Marca te lezen. “Zelfs de supporters van de tegenstander geven het op en leggen zich neer bij de klasse van Frenkie de Jong. “Hij wist wat hij moest doen zodra hij de bal aan zijn voeten had. Zeer verticaal en met veel intentie in al zijn acties. Hij probeerde altijd de bal terug te veroveren. Een ontzettend goede wedstrijd met als beloning het applaus van Ipurua toen hij in de slotfase door Ivan Rakitic werd gewisseld.”

“Frenkie de Jong speelde een briljante wedstrijd”, erkent ook Mundo Deportivo. “Op fysiek gebied én aan de bal maakte hij wederom indruk. Hij zorgde voortdurend voor gevaar en creëerde situaties waarbij Barcelona op enkele vierkante meters telkens een man meer had. Zo ontstond ook de 0-2.” Voor ElDesmarque was De Jong zonder meer de beste speler van het veld: hij krijgt een negen, net als Griezmann. “Een sublieme wedstrijd van de Nederlander die zich meer en meer ontwikkelt bij Barcelona.”