‘‘CL-explosie’ voorkwam vertrek Van de Beek voor 25 à 30 miljoen’

Donny van de Beek was vorig seizoen een bepalende speler in het elftal van Ajax dat het tot de halve finale van de Champions League wist te schoppen en ook deze voetbaljaargang is hij weer een belangrijke schakel in de formatie van trainer Erik ten Hag. De middenvelder werd afgelopen zomer nadrukkelijk in verband gebracht met een transfer naar Real Madrid, maar van een vertrek kwam het uiteindelijk niet. Internazionale was eerder dit jaar ook nadrukkelijk in de markt voor de Oranje-international, zo blijkt maandag uit berichtgeving van de Corriere dello Sport.

De Italiaanse sportkrant weet te melden dat i Nerazzurri vorig seizoen om de tafel hebben gezeten met zowel Ajax als Van de Beek. Er werd toen naar verluidt afgesproken om aan het einde van het seizoen opnieuw over een transfer te praten, die plaats zou moeten vinden voor een bedrag dat rond de 25 à 30 miljoen euro lag.

De ‘explosie’ in de Champions League van Van de Beek in de wedstrijden tegen Real Madrid en Juventus stak echter een stokje voor de plannen van Inter. Vanwege zijn goede prestaties in het miljardenbal steeg de door Ajax gehanteerde vraagprijs fors richting de vijftig à zestig miljoen euro, waardoor het voor de Italianen onmogelijk werd om hem afgelopen zomer binnen te halen.

De kans is overigens aanwezig dat Inter volgend jaar terugkeert voor Van de Beek, aangezien de club dan wel het geld heeft om zijn komst mogelijk te maken. De Milanezen zullen dan waarschijnlijk opnieuw concurrentie krijgen van Real Madrid, dat volgens berichtgeving van Marca zelfs al een principeakkoord heeft bereikt met Ajax. Doordat trainer Zinédine Zidane echter liever landgenoot Paul Pogba ziet komen, is een verhuizing van Van de Beek naar het Santiago Bernabéu nog geen uitgemaakte zaak.