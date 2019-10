Valentijn Driessen: ‘Als Koeman naar Barcelona gaat, neemt hij hem mee’

Oranje won donderdagavond in de EK-kwalificatie met 3-1 van Noord-Ierland. Grote man aan de zijde van het Nederlands elftal was andermaal Memphis Depay, die twee treffers voor zijn rekening nam. Valentijn Driessen en René van der Gijp stellen bij Veronica Inside dat de aanvaller van Olympique Lyon niet zou misstaan bij Barcelona.

“Ik denk dat als Koeman aan het eind van het jaar naar Barcelona gaat, neemt hij Depay mee. Die twee hebben zo'n klik met elkaar. Hij heeft echt waanzinnige cijfers”, stelt Driessen over Depay. Hij krijgt bijval van Van der Gijp. “Depay zou een prima spits zijn voor Barcelona, want daar speel je met buitenspelers waar je geen reet aan hebt. Messi is lekker met zichzelf bezig en Dembélé gaat je ook niet aan spelen, dus ze hebben wel zo'n type nodig die het in zijn eentje moet doen.”

“Koeman was als trainer afgeserveerd, hij heeft na zijn ontslag bij AZ zijn reputatie weer moeten opbouwen. Zijn grote ambitie was ooit Barcelona trainen en dat had hij eigenlijk opgegeven, want hij is een realist. Door een toevalstreffer, dat hij nu al die talenten bij Oranje treft, kan hij zomaar trainer van Barcelona worden”, zo haakt Johan Derksen in. Koeman werkte als trainer voor achtereenvolgens Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ, Feyenoord, Southampton, Everton en het Nederlands elftal.

Bij Southampton presteerde Koeman uitstekend en daarmee verdiende hij een overstap naar Everton, waar hij uiteindelijk iets langer dan een jaar werkzaam was. “Hij heeft het goed gedaan bij Southampton, maar die hadden ook een goed elftal”, constateert Van der Gijp. Koeman heeft bij de KNVB voorlopig nog een contract tot medio 2022, maar heeft volgens Driessen niet zo lang geleden wel met Barcelona gesproken. “Afgelopen zomer is er contact geweest, weet ik. Ernesto Valverde zou weggaan, maar die mocht uit het niets nog een jaar blijven. Dat terwijl iedereen op hem uitgekeken is. Koeman heeft niet gezegd dat hij het vier jaar zou volhouden bij Oranje.”