‘Daley Blind probeerde me wel een rode kaart aan te naaien’

ADO Den Haag ontving zondagmiddag bezoek van Ajax en de Hagenaars mochten lang op een positief resultaat hopen. Nadat de Amsterdammers in de eerste helft op een 0-1 voorsprong waren gekomen, duurde het tot de slotfase voordat de 0-2 viel. Michiel Kramer baalt na afloop van de wedstrijd dat zijn ploeg niet minimaal een punt aan het treffen over heeft gehouden.

“Je speelt tegen wat op dit moment een van de beste ploegen van Europa is, dat is ook niet niks natuurlijk. We hebben gewoon van minuut een tot minuut negentig geprobeerd om er een wedstrijd van te maken door te knokken, duels te winnen en het ADO-voetbal te spelen. Dat is gedeeltelijk gelukt, maar aan het einde sta je wel met lege handen en dat is niet prettig”, reageert hij bij FOX Sports.

ADO probeerde in de tweede helft met het inbrengen van Tomás Necid nog wat te forceren, maar Kramer moet concluderen dat dat er niet in zat voor zijn ploeg: “Het balletje valt dan net niet goed, maar ik vind ook dat we te weinig op zoek zijn geweest naar de kansen. We blijven soms een beetje met de bal achterin pielen, terwijl we toch veel fysieke power voorin hebben lopen. Misschien moeten we in die fase alleen maar lange ballen spelen en hopen dat de bal een keertje goed valt.”

De spits kreeg het na de rust wel even aan de stok met Daley Blind, nadat de twee een duel met elkaar uitvochten: “Hij probeerde me wel een rode kaart aan te naaien, maar dat laten we maar eventjes links liggen”, grijnst hij. Kramer hecht echter niet te veel waarde aan het incident: “Ik ga gewoon omhoog en dat ik hem dan in z’n gezicht raak gebeurt weleens, ik word ook weleens in m’n gezicht geraakt. Hun stembanden hebben ze wel getest vandaag, dus dat was prima.”