Marchesín en Conceição kraken Feyenoord na nederlaag in De Kuip

FC Porto kan moeilijk leven met de nederlaag bij Feyenoord (2-0) van donderdagavond. De grootmacht uit de Liga NOS kreeg meerdere opgelegde kansen om Feyenoord pijn te doen: Porto teisterde driemaal het aluminium en dwong ook Kenneth Vermeer tot enkele serieuze ingrepen. Zowel doelman Agustín Marchesín als trainer Sérgio Conceição vindt dat er meer inzat voor Porto. Marchesín kraakt de speelstijl van Feyenoord, terwijl Conceição oordeelt dat zijn ploeg in feite sterker is dan Feyenoord.

Marchesín kon ondanks de nederlaag terugkijken op een sterk optreden: de doelman verrichtte meerdere belangrijke reddingen voor Porto. Omdat zijn collega's aan de overzijde van het veld het vizier niet op scherp hadden staan, ging het toch mis. "Het is gezien de kansen die we kregen een onterechte nederlaag", concludeert de doelman in gesprek met SportTV. "Feyenoord was goed in afwachten. Wij probeerden steeds het spel te maken en we hadden het initiatief. We weten dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld, maar een paar momenten van onachtzaamheid hebben ons de wedstrijd gekost. Natuurlijk moet je scoren om te winnen, maar ik vind de uitslag niet eerlijk."

Volgens Conceição begon Porto goed aan de wedstrijd. Hij wijst op kansen voor Shoya Nakajima en Pepe en voegt eraan toe dat Feyenoord in de eerste 25 minuten 'nauwelijks' in de buurt kwam van het doel van de bezoekers. "De eerste helft was in balans, maar wij waren wel sterker. Toch slaagden we er niet in om zo agressief druk te zetten als we normaal doen. We lieten ruimtes vallen, waardoor Feyenoord er soms makkelijk doorheen kwam. We probeerden in de pauze wat dingen recht te zetten, maar kregen toch de 1-0 tegen", analyseert de oefenmeester.

"Daarna zochten we naar de gelijkmaker en vielen er achterin bij ons meer ruimtes dan we zouden willen. We creëerden gevaar, maar ik had het gevoel dat we nog wel vier of vijf kansen hadden kunnen krijgen zonder te scoren", verzucht Conceição tegenover SIC. "Soms zitten zulke wedstrijden ertussen. We verdienden het niet om met twee doelpunten verschil te verliezen. Als je kijkt naar het aantal kansen, was een gelijkspel het eerlijkst geweest." Op de persconferentie na afloop van de wedstrijd toont Conceição zich desondanks nog wat kritischer op zijn ploeg. Volgens de oefenmeester was een gebrek aan concentratie niet het enige probleem van Porto.

"We hadden niet de juiste mentaliteit en dat kon je zien aan het tweede doelpunt", citeert A Bola. "We gaven een verkeerde pass, maar dan moet je daarop reageren. Het tegenovergestelde gebeurde. Er ontstond een krater in onze ploeg, waardoor Feyenoord de wedstrijd praktisch op slot kon gooien", doelt Conceição op de solo van Rick Karsdorp. "Normaal doen we dat veel beter. We hadden acht keer op rij gewonnen, maar we hadden nu niet de juiste mentaliteit om te winnen. Het was absoluut mogelijk om te winnen. Alle respect voor Feyenoord, maar wij zijn sterker."