Ajax-clubleiding protesteert na ‘teleurstellende’ reactie van KNVB

De clubleiding van Ajax is zondagmiddag niet aanwezig in het Cars Jeans Stadion als de ploeg van trainer Erik ten Hag het opneemt tegen ADO Den Haag. Het bestuur is uit protest niet present omdat er grote onbegrip heerst over het feit dat Ajax-supporters al dertien jaar niet welkom zijn bij ADO. In overleg met de gemeente Den Haag besloot ADO de Amsterdamse fans opnieuw te weren. De besluit is bij de clubleiding van Ajax in het verkeerde keelgat geschoten.

Algemeen directeur Edwin van der Sar haalde onlangs in zijn column al uit naar ADO en Den Haag. Ajax is inmiddels naar de KNVB gestapt en wil dat de voetbalbond een stantpunt inneemt. Afgelopen maandag kwam er een reactie vanuit Zeist. “Deze reactie was voor ons teleurstellend, want het leidt met oog op aankomende zondag tot niets,” reageert een woordvoerder tegenover het ANP. “De manier waarop ADO en de gemeente Den Haag naar elkaar wijzen, vinden wij ongeloofwaardig. De ene keer mogen onze fans niet mee omdat ADO het niet zou willen en de andere keer is het een besluit van hun burgemeester.”

Edwin van der Sar haalt uit in column: ‘Zo kan het echt niet langer’

Lees hier de column van Edwin van der Sar. Lees artikel

Ajax hoopt dat er snel een oplossing komt. “Wij hebben er bij de KNVB op aangedrongen op korte termijn met elkaar om tafel te gaan om deze impasse te geraken. En hiermee niet te wachten tot er weer een duel tussen beide clubs op het programma staat”, aldus de Ajax-woordvoerder. “De clubleiding heeft besloten zondag niet naar Den Haag te gaan en zodoende solidair te zijn met de supporters.”

Ook vanuit de achterban van ADO Den Haag heerst er onvrede over de afwezigheid van Ajax-fans. De supportersvereniging FCDH heeft daarom besloten om zondag te protesteren. De eerste twaalf minuten van de wedstrijd zal een deel van de tribune leegblijven. “Dit uit protest tegen het bestuur en de gemeente Den Haag. Elk jaar worden er verschillende redenen gezocht om uitsupporters te weren tijdens de wedstrijd tegen 020”, zo schrijft FCDH op Facebook.