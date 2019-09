Quincy Promes blinkt uit en brengt Ajax terug aan kop in de Eredivisie

Ajax heeft woensdagavond moeiteloos de koppositie in de Eredivisie heroverd. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelde tegen Fortuna Sittard een matige eerste helft en had in de rust zelfs op achterstand kunnen staan, maar in het tweede bedrijf ging het beter lopen en nam Ajax ruim afstand van de Limburgers: 5-0. Quincy Promes was met een hattrick de gevierde man.

Ten Hag wijzigde zijn elftal op twee plekken ten opzichte van afgelopen zondag tegen PSV: Donny van de Beek en Razvan Marin kwamen in de plaats van Hakim Ziyech en Lisandro Martínez. Door de terugkeer van Van de Beek speelde Quincy Promes vanaf de linkerflank. De vleugelspits was in de eerste helft de gevaarlijkste man aan Ajax-zijde: eerst leek Promes van dichtbij binnen te glijden, later werd hij door David Neres fraai diep gestuurd, maar twee keer redde doelman Alexei Koselev knap.

Fortuna gokte vanaf het begin op de counter en was daar zeker niet ongevaarlijk mee. Bassala Sambou was de ver uitgekomen keeper André Onana te snel af, maar zag zijn inzet op het nippertje van de lijn worden gehaald door Daley Blind. Vlak voor rust had Felix Passlack een enorme kans, maar de Duitser mikte naast. Ten Hag kon onmogelijk tevreden zijn over zijn ploeg en bracht direct na rust Klaas-Jan Huntelaar voor Edson Álvarez.

Met Huntelaar in het veld nam Ajax snel afstand van de Limburgse tegenstander. Dusan Tadic bereikte in de vijftigste minuut met een scherpe lage voorzet Promes, die eenvoudig kon binnen tikken. Vier minuten later verdubbelde Ajax de voorsprong. Een inzet van Neres werd in eerste instantie nog van de lijn gehaald, waarna Huntelaar de bal opnieuw richting het Fortuna-doel kopte. Neres was attent en tikte de bal alsnog binnen.

Het verzet van Fortuna leek daarmee gebroken en Ajax produceerde in de 68ste minuut ook zijn derde treffer. Een hard schot van Marin werd ternauwernood gekeerd door Koselev, waarna Promes in de rebound kon binnen tikken. Fortuna-verdediger Cian Harries deed Ajax vervolgens de vierde treffer cadeau, door een voorzet van invaller Ryan Gravenberch ongelukkig te verlengen in het eigen doel. Promes werd in de slotfase vrij voor Koselev gezet door Tadic en rondde eenvoudig af: 5-0.