Ten Hag gooit middenveld Ajax om en laat Ziyech buiten selectie

Hakim Ziyech zit woensdagavond niet in de wedstrijdselectie van Ajax voor de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. De creatieveling krijgt vermoedelijk rust omdat hij met hamstringklachten kampt en wordt vervangen door Donny van de Beek.

Van de Beek maakte afgelopen zondag tegen PSV (1-1) al zijn rentree na blessureleed. Toen kwam de middenvelder in de tweede helft in het veld voor David Neres. Razvan Marin mag vanavond weer eens starten van trainer Erik ten Hag; Lisandro Martínez zit op de bank. Op de overige negen posities kiest Ten Hag voor dezelfde namen als in de kraker tegen PSV.

Bij Fortuna Sittard keert aanvoerder Mica Pinto terug in het elftal. De verdediger kreeg tegen FC Twente (2-3 nederlaag) rood en was daarom afgelopen wedstrijd tegen Vitesse (4-2 verlies) geschorst.

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Marin, Álvarez, Van de Beek; Neres, Tadic, Promes

Opstelling Fortuna Sittard: Koselev; Passlack, Ninaj, Amiot, Pinto; Tesfaldet, Diemers, Smeets, Cox; Ciss, Sambou