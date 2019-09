‘De waan van de dag maakt dat Donyell Malen dodelijker wordt bevonden’

Quincy Promes nam vorige week dinsdag in de Champions League tegen Lille OSC de openingstreffer voor zijn rekening en zondag in de topper tegen PSV (1-1) kwam de enige goal van Ajax opnieuw van zijn voet. Hugo Borst constateert maandag in zijn column in het Algemeen Dagblad echter dat de aanvaller nooit ‘de populairste voetballer van Nederland’ zal worden.

“Het grote publiek gedoogt hem. Dat kijkt liever naar andere spelers. En dan heb je de kenners. Dat hij vast in het Nederlands elftal speelt, vindt men te veel eer. De vergelijking met Memphis Depay wordt gemaakt. Die is veel beter. En de waan van de dag maakt dat Donyell Malen als aanvaller dodelijker wordt bevonden”, steekt Borst van wal.

Ajax betaalde in de afgelopen transferzomer zestien miljoen euro om Promes los te weken bij Sevilla en zo vast een vervanger in huis te hebben bij een eventueel vertrek van Hakim Ziyech, David Neres of Donny van de Beek. Die drie bleven uiteindelijk echter in Amsterdam, waardoor Promes in eerste instantie op de bank belandde: “Waar je ook je oor te luister legde: van zijn tragische lot lag niemand wakker. Promes kan amper op vertrouwen of sympathie rekenen”, gaat Borst verder.

Quincy Promes vindt dat er meer in had gezeten voor Ajax tegen PSV.

De columnist concludeert dat Promes, mede door de manier waarop hij zich op social media presenteert, ‘een beetje het lelijke eendje onder de Nederlandse topvoetballers’ is: “De filmpjes die hij van zichzelf maakt lijken niet mee te helpen. Hij koketteert daarin met bankbiljetten, juwelen en mooie kleren en dat mag in calvinistisch Nederland niet. Maar kijk eens goed. Ik denk dat de humor, de ironie, de overdrijving zijn criticasters ontgaan.”

Wat Borst betreft wordt Promes dan ook onderschat. De aanvaller kan tot opluchting van de journalist echter wel op de waardering van ‘niet de minste trainers’ rekenen: “Zij herkennen zijn klasse, of ze nou Erik ten Hag of Ronald Koeman heten. En als zelfs de überkritische Kenneth Perez een zwak voor je begint te krijgen, dan doe je iets heel erg goed”, sluit Borst, doelend op de uitspraken van Perez na afloop van de kraker tegen PSV, af.