‘Het is realistisch dat we met PSV de Europa League gaan winnen’

Steven Bergwijn miste de interlandperiode met het Nederlands elftal vanwege fysieke klachten, maar was er afgelopen weekend wel weer bij in de competitiewedstrijd van PSV tegen Vitesse (5-0 overwinning). Bergwijn speelde tegen de Arnhemmers op zijn gebruikelijke positie links voorin, nadat hij dit seizoen ook een periode als aanvallende middenvelder speelde.

In gesprek met FOX Sports erkent de watervlugge dribbelaar dat een gesprek met trainer Mark van Bommel heeft bijgedragen aan zijn terugkeer op de linksbuitenpositie. "Het was wel even wennen als tien. Dat is toch anders voetballen dan als linksbuiten. Maar het maakt me niet zoveel uit: ik kan overal spelen. Ik speel waar de trainer me nodig heeft", zo vertelt Bergwijn.

"Ik heb ook gesproken met de trainer en na dat gesprek stond ik weer op links", onthult Bergwijn. "Je denkt een beetje mee en kijkt wat het beste voor mezelf en voor het team is. Als linksbuiten sta ik dichter bij het doel. Dat kan als tien ook wel, maar vaak heb ik op links één, soms twee man voor me staan. Als je vanaf het middenveld komt, staan er drie of vier man om je", aldus Bergwijn, die verwacht voorlopig als linksbuiten te blijven staan.

Aanstaande donderdag begint PSV met een thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal aan de groepsfase van de Europa League. “Wanneer het toernooi geslaagd is? Om eerlijk te zijn: als we het toernooi winnen", zegt Bergwijn zonder blikken of blozen. "Ik weet hoe mensen gaan denken als je zulke uitspraken doet, maar dat interesseert me eigenlijk niet. Ik wil het toernooi gewoon winnen. En ik denk ook dat dat realistisch is als je kijkt naar onze groep. We hebben een talentvolle groep. Als alles op de juiste plaats valt, kan het een heel mooi seizoen worden."