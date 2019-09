‘Het heeft dan geen zin meer om Marokkaanse spelers op te roepen voor Oranje’

Ruud Gullit betwijfelt of de KNVB er goed aan doet om spelers met een Marokkaans paspoort in de toekomst op te roepen voor jeugdploegen van Oranje. Spelers als Oussama Idrissi, Yassin Ayoub, Karim El Ahmadi, Sofyan Amrabat, Zakaria Labyad, Hakim Ziyech en Mimoun Mahi speelden in het verleden jeugdinterlands voor Nederland, om vervolgens voor een interlandcarrière bij Marokko te kiezen. Mohamed Ihattaren zou zich bij dat rijtje kunnen aansluiten.

De talentvolle middenvelder van PSV werd vorige maand door bondscoach Vahid Halilhodzic bij de voorselectie van Marokko gehaald, maar viel af bij de samenstelling van het definitieve keurkorps. Vervolgens ontbrak hij op eigen verzoek in de definitieve selectie van Jong Oranje voor het duel met EK-kwalificatieduel met Cyprus van dinsdag. Ihattaren wil de tijd krijgen om zich te beraden over zijn keuze. Gullit hoopt dat hij voor Oranje kiest, maar houdt er ook rekening mee dat Ihattaren opteert voor Marokko.

"Stel dat hij voor Marokko gaat kiezen, heeft het dan nog wel zin voor de KNVB om Marokkaanse jongens te selecteren?", vraagt de voormalig assistent-bondscoach van het Nederlands elftal zich af bij Rondo. "Dat heeft dan geen zin, als het weer gebeurt. Ik begrijp dat ze voor Marokko kiezen, want je achterban en je trots speelt mee. Maar de KNVB gaat op een gegeven moment toch zeggen: ‘Wij gaan geen spelers meer opleiden voor een ander land.’"

De bond moet zich afvragen of het nog slim is om Marokkaans-Nederlandse talenten op te roepen, vindt Gullit. "Ga je ze nog meenemen bij Nederlands jeugdelftallen? Deze discussie heeft ook gespeeld in Frankrijk, met Kameroense jongens. Dat kun je hier ook krijgen." Tafelgast Henk Fraser spreekt van een 'heel lastige' kwestie; Gullit krijgt aan de tafel van het praatprogramma geen duidelijke steun of afkeuring voor zijn standpunt.