Fred Grim veroordeelt Mark van Bommel: ‘Zou ik zelf nooit doen bij een topclub’

RKC Waalwijk-trainer Fred Grim was op zijn zachtst gezegd niet blij met het gedrag van zijn collega Mark van Bommel tijdens de wedstrijd tegen PSV (1-3 verlies). De oefenmeester van de Eindhovenaren vroeg opzichtig om een rode kaart voor een speler van RKC, hetgeen bij Grim in het verkeerde keelgat schoot.

"Er gebeurden dingen aan de zijlijn, waarvan ik denk: dat hoef je niet te doen als je bij een topclub zit", zegt Grim tegenover FOX Sports over het handelen van Van Bommel. "Nee, ik heb niks gezegd. Alleen ik vond het op dat moment veel te ver gaan. Laat ik naar mezelf kijken: als ik bij een topclub zou zitten, zou ik dat nooit doen. Ik doe het niet eens bij deze club. Het is iets wat me steekt."

Grim werd verder gevraagd naar zijn vrij aanvallende tactiek, waar sommige spelers tegen zouden zijn. "Ik denk niet dat er spelers zijn die dat zo zeggen, of misschien ook wel. Ik kijk alleen naar mijn groep en ik probeer op een manier te spelen wat ze goed kunnen." Een andere strategie zou volgens de trainer niet helpen. "Als ik met deze jongens ga verdedigen en met tien man achter de bal ga hangen, dan weet ik ook zeker dat we die goals tegen krijgen. En dan gaan we ook niet die goals maken."

RKC stond bij rust met 1-0 voor door een doelpunt van Melle Meulensteen. "Ik denk dat we in de eerste helft goed voetbal hebben gespeeld. We zijn niet in de problemen geweest, op een paar momenten na dat we zelf heel naïef zijn en kinderlijk balverlies lijden, maar niet door het spel van PSV." Na de pauze gaf RKC de voorsprong alsnog uit handen. "Je weet dat je in de tweede helft teruggedrongen wordt. Dan moet je eigenlijk in de contra die goal maken en dat laten we na."