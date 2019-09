Ten Hag voert één wijziging door voor uitwedstrijd tegen Sparta

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft één wijziging doorgevoerd in zijn basiself voor de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Klaas-Jan Huntelaar was midweeks nog basisspeler in de return van de laatste voorronde van de Champions League tegen APOEL Nicosia, maar moet op Het Kasteel genoegen nemen met een plek op de reservebank. Quincy Promes staat daardoor aan de aftrap.

Door een 2-0 overwinning op APOEL Nicosia plaatste Ajax zich midweeks voor de groepsfase van de Champions League. Tegen de Cyprioten was Huntelaar de spits, maar voor de uitwedstrijd tegen Sparta kiest Ten Hag voor Dusan Tadic in de punt van de aanval. Het betekent dat Promes en David Neres de flanken bezetten.

Behalve de wijziging in de voorste linie brengt Ten Hag dezelfde spelers in het veld als tegen APOEL. Zo heeft Sergiño Dest Dest andermaal een basisplaats als rechtsback, waardoor Noussair Mazraoui op de reservebank zit. De Marokkaans international was tegen APOEL geschorst. Veltman vormt vermoedelijk met Daley Blind het hart van de defensie, al kan laatstgenoemde ook nog op het middenveld spelen. Als dat het geval is, speelt Lisandro Martínez naast Veltman.

De Argentijnse aanwinst vormde tegen APOEL samen met Edson Álvarez het controlerende blok op het middenveld. Hakim Ziyech is opnieuw de meest aanvallende middenvelder in het elftal van Ten Hag. Sparta, met acht punten uit vier wedstrijden sterk aan de competitie begonnen, kent tevens één wijziging ten opzichte van een week geleden, toen er op bezoek bij PEC Zwolle met 2-2 werd gelijkgespeeld. Dante Rigo heeft een basisplaats, wat ten koste gaat van Ragnar Ache.

Opstelling Sparta Rotterdam: Coremans; Abels, Mattheij, Vriends, Faye; Harroui, Auassar, Rigo, Smeets; Rayhi, Dervisoglu

Opstelling Ajax: Onana, Dest, Veltman, Blind, Tagliafico; Álvarez, Martínez, Ziyech; Neres, Tadic, Promes.