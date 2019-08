Problemen voor Ajax-opponent Chelsea; Man City raast langs Brighton

Het loopt dit seizoen nog niet bij Chelsea. De ploeg van trainer Frank Lampard leek tegen Sheffield United op weg naar de tweede zege van het seizoen, maar twee doelpunten van Tammy Abraham werden uitgewist door de promovendus: 2-2. Zodoende heeft Chelsea nog maar vijf punten verzameld uit de eerste vier duels en blijft Lampard wachten op zijn eerste thuiszege. Manchester City deed het een stuk beter voor eigen publiek en raasde langs Brighton & Hove Albion, mede dankzij een uitblinkende Sergio Agüero (4-0).

Chelsea - Sheffield United 2-2

Chelsea, een van de tegenstanders van Ajax in de groepsfase van de Champions League, lijkt met Tammy Abraham zijn nieuwe spits te hebben gevonden. Na zijn dubbelslag tegen Norwich City (2-3 zege) van vorige week mocht hij in de basis blijven staan en opnieuw betaalde Abraham het vertrouwen uit. Hij scoorde tweemaal in de eerste helft en beide keren gingen daar fouten van Sheffield United aan vooraf. Doelman Dean Henderson liet de bal na achttien minuten glippen na een duel met Christian Pulisic, waarna het leer voor de voeten van Abraham belandde: 1-0.

De 2-0 volgde vlak voor de rust. Ditmaal profiteerde Abraham van een misverstand tussen verdedigers Jack O'Connell en John Egan, die allebei hun hoofd tegen de bal probeerden te zetten. Abraham was de lachende derde en rondde overtuigend af. Kort na de onderbreking vond Sheffield echter de aansluiting. Enda Stevens stoomde op aan de linkerflank en stelde Callum Robinson in staat om er 2-1 van te maken. Daarmee was de spanning terug en vlak voor tijd kreeg Chelsea het deksel daadwerkelijk op de neus. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd maakte Kurt Zouma een ongelukkig eigen doelpunt.

Manchester City - Brighton & Hove Albion 4-0

Het tempo lag weliswaar lager dan meestal het geval is in thuiswedstrijden van Manchester City, maar de regerend kampioen kwam zelden in de problemen. Bij rust leidden the Citizens met 2-0 dankzij doelpunten van Kevin De Bruyne en Sergio Agüero. De Belg scoorde al na 68 seconden, na goed voorbereidend werk van Oleksandr Zinchenko en David Silva an de linkerflank. Silva liep weg bij Davy Pröpper, die een tackle verkeerd timede, en bezorgde De Bruyne een niet te missen kans. Enkele minuten voor rust verdubbelde Manchester City de marge. Na een heerlijke hakbal van Riyad Mahrez en een scherpe pass van De Bruyne vuurde Agüero raak in het dak van het doel.

Het uitvallen van Aymeric Laporte met een knieblessure vormde een smet op de eerste helft van de thuisploeg. Brighton liet zich tegelijkertijd niet volledig onbetuigd, maar moest uit een ander vaatje tappen om het Manchester City echt lastig te maken. Dat lukte ook in de tweede helft niet. De ploeg van Guardiola voerde de score verder op via opnieuw Agüero, die vanaf de rand van het strafschopgebied stijlvol raak krulde in de bovenhoek. Manchester City was nog niet uitgeraasd en kwam elf minuten voor tijd op 4-0. Met zijn eerste balcontact kwam invaller Bernardo Silva tot scoren, na een sublieme pass van Agüero.

Crystal Palace - Aston Villa 1-0

Patrick van Aanholt, die Crystal Palace vorige week een 1-2 overwinning op Manchester United bezorgde, begon opnieuw als linksback; bij Aston Villa bleef Anwar El Ghazi negentig minuten op de bank zitten. De bezoekers leken sterk aan de wedstrijd te beginnen en kregen in de eerste minuut al een mogelijkheid via zomeraanwinst Wesley. Daarna domineerde Crystal Palace echter; James McArthur schoot van dichtbij over, waarna doelman Tom Heaton knappe reddingen leverde op pogingen van Luka Milivojevic en Cheikhou Kouyaté. Na de rust moest Aston Villa verder met tien man, nadat Trézéguet zijn tweede gele kaart ontving, en via een geplaatst schot van Jordan Ayew wist Crystal Palace dat numerieke overwicht uit te buiten.

West Ham United - Norwich City 2-0

Het team van Manuel Pellegrini kwam in de eerste helft niet verder dan één schot op doel, maar het was wel meteen raak. Na een lage voorzet van Arthur Masuaku maakte Sébastien Haller van dichtbij zijn eerste thuistreffer voor de Londenaren: 1-0. In de verder matige eerste helft miste Todd Cantwell namens de bezoekers, waar Teemu Pukki dit keer niet het verschil kon maken, een goede kopkans van enkele meters afstand. Na nog geen uur spelen, enkele momenten na de paal te hebben geraakt, verzilverde Andriy Yarmolenko met een volley een rebound en kon Tim Krul de bal uit zijn doel halen. De score had nog hoger kunnen uitvallen, ware het niet dat the Hammers onzorgvuldig met de kansen omsprongen.

Newcastle United - Watford 1-1

Watford schoot uit de startblokken. Een slecht gekraakt schot belandde na een minuten spelen voor de voeten van de geheel vrijstaande Will Hughes, die vervolgens doelman Martin Dubravka wist te passeren: 0-1. Vlak voor het rustsignaal wist Newcastle langszij te komen. Een voorzet vanaf rechts werd niet goed weggewerkt door de defensie van Watford, waarna Fabian Schär kon profiteren en de bal via keeper Ben Foster in het net te werken: 1-1. Newcastle en Watford, met Jetro Willems en Daryl Janmaat in de basis, waren ook in de tweede helft aan elkaar gewaagd, maar doelpunten vielen er niet meer.

Leicester City - Bournemouth 3-1

In een enerverende wedstrijd wist Leicester City de drie punten in eigen huis te houden. Jamie Vardy was de grote man aan de kant van the Foxes, onder meer door het openingsdoelpunt voor zijn rekening te nemen. Bournemouth, met Nathan Aké in de basis, kwam na een kwartier spelen langszij via Callum Wilson, maar daarna was het weer de thuisploeg die van zich liet spreken. Youri Tielmans maakte vlak voor rust van dichtbij de belangrijke 2-1, waarna Vardy twintig minuten voor tijd aan alle twijfels een einde maakte door gepruts in de defensie van Bournemouth af te straffen: 3-1.