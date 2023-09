Madueke geeft slecht signaal af: beelden van feestende Engelsman duiken op

Zaterdag, 30 september 2023 om 08:47 • Wessel Antes • Laatste update: 09:04

Noni Madueke heeft zich niet van zijn beste kant laten zien bij Chelsea. De 21-jarige Londenaar, die vorige winter voor ruim 35 miljoen euro werd overgenomen van PSV, werd door manager Mauricio Pochettino al meermaals buiten de wedstrijdselectie gelaten. Er heerst momenteel onduidelijkheid of Madueke fit genoeg is om te spelen of een blessure heeft, maar juist daarom is het opvallend dat er beelden zijn uitgelekt waarop de linkspoot volop aan het feesten is. Pochettino heeft inmiddels opnieuw gereageerd op de situatie.

Woensdagavond werd Madueke in het EFL Cup-duel met Brighton & Hove Albion (1-0) voor de tweede keer op rij buiten de wedstrijdselectie gelaten. Na afloop gaf Pochettino tekst en uitleg bij het passeren van Madueke, ook omdat een aantal jeugdspelers wel op de bank zat op Stamford Bridge. “Of Madueke geblesseerd is? Nee, het is gewoon een kwestie van selecteren. We hebben op dit moment veel keuzes te maken.” Toch heeft Madueke volgens bronnen lichte klachten, al lijkt dat er op de uitgelekte video totaal niet op.

Mauricio Pochettino has spoken to Noni Madueke about his behaviour after the Chelsea winger was spotted partying when he was injured (via @BobbyVincentFL) pic.twitter.com/G65sW7I3YB — ChelsTransfer (@ChelsTransfer) September 29, 2023

Pochettino heeft de beelden inmiddels ook onder ogen gekregen. Transfermarktexpert Fabrizio Romano citeert de Argentijnse oefenmeester op X. “Zulke feesten zijn een ding dat hij moet vermijden. Alle spelers weten dat wij Chelsea zijn en dit soort dingen niet moeten doen. Het is geen groot probleem, maar we moeten uit dit soort situaties blijven. Dat is erg duidelijk.”

Madueke kwam sinds zijn overgang naar Chelsea pas 769 minuten in actie voor the Blues, verdeeld over 15 optredens. Daarin was de jeugdinternational van Engeland goed voor twee doelpunten. Waar Madueke onder Graham Potter en Frank Lampard nog regelmatig gebruikt werd, lijkt Pochettino minder fan te zijn van de voormalig PSV’er. Dit seizoen staat de teller voor Madueke pas op 124 speelminuten. Bij Chelsea ligt de pijlsnelle vleugelspits nog vast tot medio 2030.