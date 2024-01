Johan Derksen: ‘Ik vind dit onbeschaafder dan een dickpic sturen’

René van der Gijp heeft medelijden met de bij AS Roma ontslagen José Mourinho. Dat zei de analist dinsdagavond in Vandaag Inside. Van der Gijp begrijpt niet waarom de zestigjarige Portugees zich, na al zijn prestaties in het verleden, nog altijd zo druk maakt als trainer. Johan Derksen is echter minder te spreken over Mourinho, wiens gedrag hij volledig afkeurt.

Vanwege Mourinho’s opgebouwde status verraste het nieuws over zijn ontslag Van der Gijp enigszins. “Het is heel opmerkelijk”, aldus de 62-jarige Dordtenaar, die Mourinho hoog heeft zitten. “Er moet ook gewoon iemand tegen hem zeggen dat hij een geweldige trainer is, die alles heeft gewonnen wat er te winnen valt.”

Van der Gijp haalt Carlo Ancelotti als voorbeeld aan. “Weet je wie zijn assistent is? Dat is zijn zoon. Die zit gewoon met zijn zoon op de bank! Hij heeft zijn hele familie binnengehaald en heeft het prima naar zijn zin. Hij straalt rust uit, met dat kauwgompje in zijn mond. En die Mourinho wil zich maar bewijzen en dan denk ik: je hebt alles al bewezen grote vriend!”

“Of ik nou John Terry hoor of Frank Lampard, iedereen vindt hem een geweldige trainer”, gaat Gijp verder. “Maar er zit nog zoveel onrust in dat mannetje, dat is zonde man. Hij heeft 100 miljoen euro aan afkoopsommen meegekregen. Dan is een beetje rust toch veel beter?”

Mourinho was sinds de zomer van 2021 in dienst bij Roma, met wie hij beslag wist te leggen op de allereerste Conference League. Toch werd zijn dienstverband in de Italiaanse hoofdstad overschaduwd door vele incidenten. Mourinho moest liefst zestien wedstrijden aan zich voorbij laten gaan wegens een schorsing. In de Serie A kreeg hij als trainer van Roma elf keer geel en zeven keer rood.

Derksen heeft dan ook genoeg van the Special One, zo zegt hij na het zien van beelden van een van Mourinho’s woede-uitbarstingen. “Ik vind dit niet chique hoor. Dit zou ik als clubleiding niet willen. Ik vind dit eigenlijk onbeschaafder dan een dickpic sturen.” Toch blijft Van der Gijp fan van Mourinho. “Hij heeft echt niets meer te bewijzen joh!”

Mourinho beschikte in Rome over een aflopend contract. Naar verluidt verdiende de Portugees op jaarbasis zo’n 7 miljoen euro. Welk bedrag hij meekrijgt na zijn ontslag, is vooralsnog onbekend. Clubicoon Daniele De Rossi volgt hem op bij i Giallorossi, die halverwege februari naar De Kuip toekomen voor een ontmoeting met Feyenoord in de Europa League.

