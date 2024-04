Lampard staat jaar na Chelsea-debacle ineens voor debuut als bondscoach

Frank Lampard staat voor zijn eerste avontuur als bondscoach. De Engelse trainer is volgens The Telegraph kandidaat om het roer over te nemen bij het nationale team van Canada.

Canada zit al een tijdje zonder bondscoach, sinds het vertrek van John Herdman in augustus. De meest succesvolle leider ooit van de Canucks koos na vijf jaar voor een uitdaging bij Toronto FC.

Sindsdien is Mauro Biello plaatsvervangend oefenmeester, maar daar komt weldra mogelijk een einde aan. Lampard staat namelijk op de nominatie om het roer over te nemen.

The Telegraph noemt de 45-jarige trainer een shock candidate voor het bondscoachschap van Canada. Immers, Lampard heeft in zijn laatste jaren als coach geen potten kunnen breken.

Zowel bij Chelsea als Everton kreeg hij de zak, alvorens hij circa een jaar terug nog eens mocht instappen bij Chelsea als puinruimer. Daar vestigde Lampard een negatief clubrecord, door slechts één keer in elf duels te winnen.

Sindsdien zit de voormalig middenvelder zonder werk. Hij wil naar verluidt graag terugkeren als hoofdtrainer, maar wacht wel op de juiste uitdaging. Canada zou in ieder geval met Lampard willen praten. Het blijft echter gissen of de Engelsman de job ziet zitten.

Lampard maakte aan het begin van zijn trainerscarrière indruk bij Derby County, alvorens hij de kans kreeg bij Chelsea. Daar werd hij na anderhalf jaar ontslagen wegens tegenvallende resultaten. Lampard gidste zijn volgende club Everton vervolgens knap naar lijfsbehoud. Ook daar werd hij het seizoen daarop ontslagen omdat hij de boel niet op de rit kreeg.

In april vorig jaar mocht Lampard weer instappen bij Chelsea, na het ontslag van Graham Potter. D entree van het clubicoon deed the Blues ook niet naar oude glorie terugkeren. Onder Lampard eindigde Chelsea voor het eerst sinds 1996 in het rechterrijtje, met een historisch laag puntenaantal (44) en aantal gemaakte goals (38).

