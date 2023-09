The Athletic: Lampard topkandidaat om gevallen grootmacht uit slop te trekken

Woensdag, 13 september 2023 om 13:55 • Tom Rofekamp • Laatste update: 13:57

Laurent Blanc is niet langer trainer van Olympique Lyon, zo meldden diverse Franse media maandag. Volgens onder meer L'Équipe en RMC Sport heeft de clubleiding de 57-jarige oefenmeester vrijdag al zijn congé gegeven. Blanc werd gestraft voor de slechtste seizoenstart ooit van Lyon. Gennaro Gattuso werd al genoemd als opvolger, al beschikt Frank Lampard volgens The Athletic momenteel over de beste papieren.

Lampard fungeerde afgelopen seizoen enkele maanden als tussenpaus bij Chelsea na het ontslag van Graham Potter. De voormalig middenvelder wist het tij nauwelijks te keren en loodste de Londense club naar een teleurstellende twaalfde plaats in de Premier League. Lampard was eerder manager van Chelsea, waar hij begin 2021 werd ontslagen na een reeks slechte resultaten. Hij was als trainer tevens werkzaam bij Derby County en Everton.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Blanc

Blanc haalde slechts één punt uit de eerste vier competitieduels, waardoor Lyon stijf onderaan de Ligue 1-ranglijst bungelt. Bovendien leefde de keuzeheer al even in onmin met het bestuur. Blanc was ontevreden dat hij weinig kon uitrichten op de transfermarkt vanwege de financiële problemen. Bijna elf maanden na zijn entree krijgt hij de zak.

In oktober vorig jaar werd Blanc als opvolger van de ontslagen Peter Bosz aangesteld. Blanc behaalde soortgelijke resultaten als de huidig PSV-trainer. Lyon werd afgelopen seizoen zevende, terwijl Bosz in zijn enige seizoen achtste werd. Blanc deed het wel iets beter in bekerverband: halve finale Coupe de France tegenover tweede ronde onder Bosz. De Nederlander legt het over het geheel bezien met een winstpercentage van 45.76 net af tegen zijn Franse evenknie (45.95).

Blanc, die nog vastlag tot komende zomer, wordt bij Lyon voor onbepaalde tijd vervangen door Jean-François Vulliez. Laatstgenoemde was sinds juli assistent-trainer en daarvoor zeven jaar directeur van de jeugdopleiding. Vulliez zal geassisteerd worden door Sonny Anderson (adviseur van de president) en Jérémie Bréchet (coach van de Onder 19 én voormalig PSV'er). De kans is dus aanwezig dat Lampard binnenkort het stokje overneemt bij de hekkensluiter.