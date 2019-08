Ten Hag zwaait tweetal uit: ‘Ik verwacht geen vervanger voor Dolberg’

Ajax plaatste zich woensdagavond voor de groepsfase van de Champions League. De Amsterdammers bleken over twee duels te sterk voor APOEL Nicosia (2-0) en kijken reikhalzend uit naar de loting van donderdagavond. Met deelname aan het clubtoernooi is Ajax verzekerd van minimaal circa veertig miljoen euro aan inkomsten. Dat geld gaat directeur spelerszaken Marc Overmars niet gebruiken om extra te investeren in de selectie. Trainer Erik ten Hag rekent in de slotfase van de transfermarkt niet meer op de komst van nieuwe spelers.

Kasper Dolberg vertrekt naar OGC Nice en levert naar verluidt ongeveer twintig miljoen euro op. Woensdagavond werd na de zege op APOEL Nicosia bekend dat Dani de Wit de club gaat verlaten. De middenvelder verkast voor zo’n twee miljoen euro naar AZ. Ondanks het vertrek van deze spelers en de extra inkomensten, denkt Ten Hag dat zijn selectie rond is.

“Ik heb het al een aantal keer aangegeven: ik verwacht niks. Ook geen vervanger voor Kasper Dolberg”, aldus de trainer na de wedstrijd tegenover Ziggo Sport. “We hebben bewuste keuzes gemaakt en als Ajax zullen we altijd alert zijn, mochten er buitenkansjes komen. Maar in deze fase van de transferwindow zijn de goede spelers weg. We hebben ons werk gedaan en deze selectie is compleet.”

De Ajax-trainer was woensdagavond lovend over zijn ploeg en de manier waarop de groepsfase van de Champions League werd bereikt. “We staan er weer en dat is uitzonderlijk, want zo vaak komt het niet voor dat een Nederlandse ploeg via de kwalificatie in de Champions League komt. Wij doen het twee jaar achter elkaar en de ploeg verdient een groot compliment. Ze toonden een geweldige kwaliteit en spirit. We zijn ontzettend blij, ook over hoe we deze wedstrijd gespeeld hebben. Daar kan ik alleen maar tevreden over zijn. Ook voetballend hebben we vandaag een stap voorwaarts gezet.”

Ajax won dankzij doelpunten van Edson Álvarez en Dusan Tadic. Zodoende kent de club een goede start van het nieuwe seizoen. “Het was heel erg belangrijk om als eerste de Johan Cruijff Schaal te winnen, in de competitie op gang te komen en om in de Champions League te geraken. Dat is prachtig. Voor de club, de fans en het Nederlandse voetbal is dit geweldig”, aldus Ten Hag.