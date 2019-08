De Telegraaf: acht redenen waarom Ajax móet doorgaan in Champions League

Het bereiken van de groepsfase van de Champions League is zowel op sportief vlak als op financieel vlak enorm belangrijk voor Ajax. De Telegraaf pakt woensdag uit met acht redenen waarom het team van trainer Erik ten Hag erin móet slagen om ten koste van APOEL Nicosia, ‘de nummer 57 op de Europese clubranglijst’, de volgende ronde te bereiken.

Het dagblad noemt ‘ontwikkeling’ als eerste reden, daar het belang van de weerstand die (jonge) spelers in de top van het Europese voetbal krijgen cruciaal is voor hun ontwikkeling en progressie. “Daar kunnen nationaal eigenlijk alleen de duels met PSV en Feyenoord aan tippen.” Dat plaatsing voor de volgende ronde gegarandeerd veertig miljoen euro oplevert, is een tweede reden. De Telegraaf wijst erop dat de startpremie, geld uit de op de Europese ranglijst gebaseerde marketpool, tv-gelden en de recettes ook dit seizoen wederom duizelingwekkend zijn, mede door de uitschakeling van PSV.

Het bereiken van de groepsfase van de Champions League sorteert ook een positief effect op de transferwaarde van de voetballers van Ajax, reden nummer drie. Hoewel het volgens het dagblad ‘natuurlijk appels met peren vergelijken is’, wijst men naar de uitgaande transfers van Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt én de uitgaande recordtransfer van PSV. “Voor Hirving Lozano, die met PSV in de groepsfase sneuvelde, werd door Napoli beduidend minder neergelegd: ruim veertig miljoen euro. Natuurlijk is de aanvaller niet zo’n uitzonderlijk talent als De Jong en De Ligt, maar hij speelde in 2018 wel een WK.”

Het imago van de club kan voordelen bieden op de transfermarkt, reden vier. Het nog verder gestegen internationale aanzien na het Europese succes van afgelopen seizoen resulteerde in goed nieuws inzake onder meer Hakim Ziyech, Edson Álvarez en Lisandro Martinez. “Ter vergelijking: in 2017 liet het Braziliaanse toptalent Richarlison (nu Everton) Ajax nog links liggen voor Watford.” De salarissen die heden ten dage door Ajax worden betaald na de vele contractverlengingen moeten ook worden terugverdiend, noemt het dagblad als vijfde reden. “Het bijeenhouden van het succesteam is prijzenswaardig, maar houdt op de langere termijn, met meerdere jaren zonder Champions League, ook een financieel risico in.”

“Het aanstekelijke, aanvallende voetbal en de rijke historie van Ajax zorgen ervoor dat de hoofdstedelingen er bijzonder goed op staan bij de machtigste clubs van Europa, die zich voorbereiden op de Super Champions League in 2024”, noemt het dagblad als zesde reden. Eliminatie door APOEL zal er weliswaar niet voor zorgen dat die mening direct wordt bijgesteld, maar positief is het niet. Reden nummer zeven is ‘hegemonie’. “Het is de droom van vooral Marc Overmars om in de Eredivisie net zo ongenaakbaar te worden als Paris Saint-Germain en en Bayern München in hun competities zijn.”

Als Ajax zich immers voor de groepsfase plaatst, wordt de voorsprong op PSV en Feyenoord op financieel gebied nog vele malen groter. De Amsterdammers genoten vorig seizoen honderd miljoen euro aan Champions League-inkomsten en daar kwamen naderhand nog eens de transfersommen van De Ligt en De Jong bovenop. Als achtste en laatste reden noemt De Telegraaf de supporters, ‘die afgelopen seizoen voor een geweldige sfeer in de Johan Cruijff ArenA zorgden en hun ploeg naar grote hoogte stuwden’. Falen tegen APOEL zou ‘als een grauwsluier over het seizoen kunnen komen te liggen’.