Ajax wacht af: ‘Donny van de Beek is morgen madridista als hij ‘ja’ zegt’

Het valt niet uit te sluiten dat Donny van de Beek in de slotfase van de transfermarkt alsnog naar Real Madrid verkast, zo verzekert Marca. De meest gelezen sportkrant van Spanje houdt vol dat de middenvelder van Ajax óf Christian Eriksen van Tottenham Hotspur nog een serieuze kandidaat is om het sterrenensemble van de Koninklijke te versterken, ook al krijgt de buitenwereld te horen dat de selectie van trainer Zinédine Zidane compleet is.

Marca schrijft dat zowel Zidane als Paul Pogba vertrouwen blijft houden in een transfer van laatstgenoemde naar het Santiago Bernabéu. De transfermarkt sluit volgende week maandag zijn deuren, al kunnen in Engeland sinds 8 augustus geen ingaande transfers meer worden gerealiseerd. Dat houdt in dat Manchester United niet in staat zal zijn om een vervanger aan te trekken, tenzij het een clubloze voetballer betreft.

Hoewel Real Madrid claimt dat men klaar is op de zomerse transfermarkt, staat Zidane volgens Marca nog altijd welwillend tegenover de komst van Pogba. Manchester United houdt echter vast aan de hoofdprijs van tweehonderd miljoen euro. De Premier League-club is op de hoogte van de wens van de Fransman, maar dat is zeker niet doorslaggevend. Pogba is niet van zins om een transfer te forceren.

Marca stelt dat ‘Van de Beek of Eriksen morgen madridista is als Zidane ‘ja’ zegt’, maar dat de trainer van Real Madrid stiekem toch nog op Pogba hoopt. De verwachting is dat Real Madrid enkele dagen voor het einde van de transfermarkt een streep door plan A kan zetten en ook niet meer inzet op een plan B, en dat Pogba, Van de Beek en Eriksen zodoende bij hun respectievelijke werkgevers zullen blijven. Dat leidt er mogelijk toe dat Van de Beek het voorbeeld van onder meer Hakim Ziyech, André Onana en Nicolás Tagliafico volgt en een nieuwe verbintenis met Ajax ondertekent.

Real Madrid startte furieus aan de transfermarkt, met de aankopen van Luka Jovic, Ferland Mendy en Eder Militao. De zomerse komst van het Braziliaanse toptalent Rodrygo was al in een veel eerder stadium afgerond en na veel gesteggel met Chelsea voegde ook Eden Hazard zich bij de selectie. Daarna werd het echter stil rondom de Spaanse topclub, die de voorbije weken ook met Neymar in verband werd gebracht. Afgaande op de laatste ontwikkelingen lijkt de aanvaller van Paris Saint-Germain echter weer voor Barcelona te gaan spelen.