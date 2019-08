‘Gelukkige’ Hakim Ziyech wilde niet wachten op Bayern München

Hakim Ziyech speelt voor het vierde seizoen op een rij ‘gewoon’ voor Ajax. De spelmaker verlengde vrijdag zijn contract met een jaar tot medio 2022 en maakte zodoende in ieder geval een einde aan de transfergeruchten op korte termijn. In een interview met het Algemeen Dagblad laat de Marokkaans international maandag weten dat hij ‘het gewoon geweldig naar zijn zin’ heeft bij de Amsterdamse club.

“We hebben een leuk elftal, de sfeer onderling is heel goed, en ik voel de drang om het succesvolle seizoen van vorig jaar geen incident te laten zijn. Bij mezelf, maar ook bij iedereen om me heen. En dat gevoel is voor mij het allerbelangrijkste. Ik ben hier gelukkig.” Geld speelt voor Ziyech naar eigen zeggen geen rol en is ‘sowieso nooit leidend geweest’. “Ik houd van het voetbal en bij Ajax beleef ik het voetbal zoals ik dat het liefst beleef. Aan de bal aanvallen, zonder bal pressievoetbal.”

“Op beide vlakken heb ik me hier kunnen ontwikkelen. En van beide aspecten kan ik genieten. Het haalt het beste in me naar boven, denk ik.” Ziyech had de voorbije weken niet het gevoel dat het plaatje bij geïnteresseerde clubs echt helemaal klopte. “Dan blijf ik liever bij Ajax.” Ziyech had ook nog kunnen wachten op Bayern München, dat op de achtergrond wel interesse had. “Ja, had gekund. Maar voor mij en Ajax voelde het nu wel als een goed moment om duidelijkheid te hebben.”

De journalist suggereerde dat Bayern dan maar eerder had moeten doorpakken. “Inderdaad. Volgens mij heeft iedereen kunnen zien wat we met Ajax teweeg hebben gebracht. En wat mijn aandeel daarin was. Komt dan de club niet voorbij waar ik hét volmaakt goede gevoel bij heb, dan niet. Een transfer is nooit een heilig doel geweest.''